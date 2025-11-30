Video Juventus Cagliari (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/2026. Doppietta del turco!
VIDEO JUVENTUS CAGLIARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
All’Allianz Stadium la Juventus vince in rimonta per 2 a 1 contro il Cagliari. Nel primo tempo gli uomini di mister Pisacane tentano di cogliere di sorpresa la squadra del tecnico Spalletti affacciandosi in area avversaria con Palestra già al 1′ ma l’arbitro Crezzini decide di lasciar proseguire dopo che il giocatore era finito a terra, dopo aver forse commesso lui fallo nei confronti di Kostic.
I bianconeri si propongono invece in attacco al 7′ con Conceiçao, sbattendo però contro la retroguardia avversaria. Sul fronte opposto la stessa sorte capita anche al 23′ a Borrelli ed i rossoblù sbloccano poi comunque il risultato al 26′ per merito del gol siglato da Sebastiano Esposito, sfruttando l’assist di Palestra.
La reazione juventina si traduce nella rete dell’immediato pareggio messa a segno al 27′ da Yildiz sebbene Vlahovic, dopo aver costretto Caprile alla parata al 29′, venga sostituito al 31′ da Jonathan David a causa di un infortunio. Al 45’+1′ è ancora lo scatenato Kenan Yildiz, su suggerimento di Kalulu, a completare la doppietta personale per il sorpasso definitivo dei suoi.
Nel secondo tempo la Vecchia Signora insiste fallendo un paio di opportunità al 47′ con Conceiçao, disinnescato da Caprile, ed al 53′ con Koopmeiners. Nel finale Borrelli non ripristina l’equilibrio al 59′ tramite un colpo di testa deviato in calcio d’angolo ed il solito Conceiçao al 72′ sfiora il tris per i padroni di casa.
Il successo raggiunto nella tredicesima giornata del campionato 2025/2026 rilancia la Juventus a quota ventitre. La classifica rimane invece abbastanza complicata per il Cagliari che con questa sconfitta non migliorano i loro undici punti già posseduti prima di questo turno di Serie A.