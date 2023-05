Video/ Juventus Cremonese (2-0) gol e highlights: vittoria bianconera

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS CREMONESE: VITTORIA BIANCONERA!

Grande prova di Pogba in questo avvio di Juventus Cremonese, gara che come da pronostico vede i bianconeri dettare i ritmi con la Cremonese che rimane dietro e aspetta gli errori dei padroni di casa, che per il momento non arrivano. La Juve arriva bene nell’area difesa da Carnesecchi soprattutto sull’out mancino guidato da Chiesa. L’ala italiana però spesso e volentieri ha sbagliato l’ultimo passaggio. I giocatori in maglia a strisce cercano sempre il centrocampista Pogba, la sua qualità mancava molto ad una squadra che non riesce ad innescare i suoi giocatori offensivi, soprattutto da quando Di Maria ha avuto un’involuzione nel corso della stagione.

Diretta/ Juventus Cremonese (risultato finale 2-0): Bremer chiude i giochi

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo tra Juventus e Cremonese, gara che nonostante sia in mano ai bianconeri, i tifosi si sono ammutoliti per via dell’uscita anzitempo di Pogba, che dopo venti minuti di gioco si vede costretto ad uscire per un dolore muscolare dopo aver messo un pallone in mezzo. Senza il rancese le azioni della Juventus sono passate principalmente per vie esterne, con un Chiesa in forma fisicamente ma che tecnicamente deve trovare ancora il contagiri giusto. L’assedio dei padroni di casa sembra infatti sterile soprattutto perché Cuadrado non riesce a saltare l’uomo.

Probabili formazioni Juventus Cremonese/ Quote: Vlahovic vs Ciofani, chi la spunterà?

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS CREMONESE, IL SECONDO TEMPO

Torniamo in diretta con la diretta di Juventus Cremonese, gara che vede i bianconeri tornare in campo con un piglio di diverso tante le occasioni passate tra i piedi sia di Cuadrado, sia di Chiesa. Nonostante Valeri si stia rivelando un cliente scomodo Cuadrado riesce spesso a scaricare per Rabiot, che prova a tirare in porta ma è facile per Carnesecchi. Su un’azione in fotocopia ma dall’out opposto Chiesa riesce prima a superare un difensore, poi a scaricare per Fagioli che non ci pensa due volte a tirare e a trovare la rete che fino a questo momento decide il match. Chiesa accelera molto di più rispetto al primo tempo e per poco non trovava il secondo gol della Juventus.

Probabili formazioni Juventus Cremonese/ Diretta tv: chi gioca davanti per Allegri?

Juventus Cremonese, un ottimo secondo tempo da parte dei bianconeri riesce a portare il vantaggio sul 2-0 grazie al calcio d’angolo dove Bremer riesce a staccare più in alto di tutti e a portare il doppio vantaggio alla sua squadra. Da quel momento in poi la Cremonese non è più riuscita a creare occasioni da rete, a parte con Valeri ma il pallone era molto alto. Invece Kean, entrato al posto di Milik ha avuto più di un pallone per trovare il triplo vantaggio ma purtroppo l’attaccante italiano non è mai riuscito a trovare lo specchio della rete. Ma la Juventus porta a casa tre punti importanti per blindare almeno sul campo l’Europa.

VIDEO GOL JUVENTUS CREMONESE, IL TABELLINO

Reti: 56′ Fagioli, 79′ Bremer

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (82′ Barbieri), Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa (66′ Iling); Pogba (24′ Milik) (82′ Kean); Vlahovic (66′ Di Maria). All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Locatelli, Kostić, Miretti

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ferrari (66′ Castagnetti), Chiriches, Lochoshvili (70′ Sernicola), Vasquez; Meite, Benassi (66′ Buonaiuto); Quagliata (46′ Valeri), Galdames, Okereke; Afena-Gyan (46′ Ciofani). All. Ballardini. A disp. Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Basso Ricci

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: 64′ Cuadrado, 66′ Danilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA