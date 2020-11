Video/ Juventus Ferencvaros (2-1): highlights e gol, bianconeri agli ottavi!

VIDEO JUVENTUS FERENCVAROS: BIANCONERI AGLI OTTAVI

Il video di Juventus Ferencvaros ci presenta la vittoria dei bianconeri che, battendo per 2-1 gli ungheresi, si qualificano aritmeticamente agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo: eguagliato il traguardo centrato l’anno scorso con Maurizio Sarri, tira un sospiro di sollievo Andrea Pirlo che ha vissuto una serata complicata e ha dovuto aspettare i minuti di recupero per battere i magiari, che sono arrivati all’Allianz Stadium con il proposito di giocarsela e lo hanno fatto alla grande, soprattutto nel primo tempo. Passati in vantaggio con Myrto Uzuni al 19’ minuto, un tocco ad anticipare il marcatore battendo un non irreprensibile Szczesny – su una delle tante volate di Chol Nguen sulla fascia destra – gli ungheresi hanno messo in scacco una Juventus lenta e prevedibile, che però ha aumentato i giri del motore appena dopo la mezz’ora. Cristiano Ronaldo ha prima segnato in fuorigioco (subito segnalato dall’assistente), poi si è messo in proprio e, spostando palla sul sinistro con un dribbling, ha scaricato sul primo palo sorprendendo Dibusz per la prima rete in questa edizione di Champions League. Bernardeschi ha colpito un palo prima dell’intervallo, in generale i bianconeri sono cresciuti ma non sono riusciti a concretizzare con il vantaggio.

VIDEO JUVENTUS FERENCVAROS: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Juventus Ferencvaros andiamo al secondo tempo, dove Pirlo ha rotto gli indugi con un triplo cambio: dentro Federico Chiesa, Kulusevski e Alvaro Morata cambiando anche l’assetto offensivo della squadra. Che ha reagito bene, creando pericoli alla porta ungherese; per trovare la rete della vittoria si è però dovuto aspettare il minuto 92, dopo una straordinaria parata di Dibusz su Cristiano Ronaldo. Cuadrado, inesauribile sulla destra, ha avuto un ultimo guizzo di energia per prendere il tempo a Helster e mettere in mezzo un cross che ha tagliato fuori la difesa, troppo schiacciata sul portiere; Alvaro Morata, perfettamente piazzato a centro area, ha colpito di testa con traiettoria risultata centrale, se non che Dibusz ha questa volta combinato la frittata non riuscendo a trattenere il pallone, che si è infilato alle sue spalle. Gol numero 5 per lo spagnolo nel suo straordinario girone: un gol che, unito alla schiacciante vittoria del Barcellona contro la Dinamo Kiev, regala alla Juventus la qualificazione agli ottavi. Per prendersi il primo posto nel gruppo G bisognerà battere i blaugrana al Camp Nou con tre gol di scarto (o due, ma segnandone almeno tre), a meno che Ronald Koeman non si fermi in Ungheria: difficile che succeda, ma intanto la Vecchia Signora può festeggiare il primo obiettivo.

