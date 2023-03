Video/ Juventus Friburgo (1-0) gol e highlights: Di María ancora decisivo in Europa

VIDEO JUVENTUS FRIBURGO

Di María si conferma l’uomo della provvidenza per la Juventus in Europa League. Dopo la tripletta al Nantes, il Fideo fa la differenza anche con il Friburgo segnando il gol decisivo all’inizio del secondo tempo con un gran colpo di testa sul traversone di Kostić, l’argentino lascia sul posto Günter e trafigge Flekken che in precedenza aveva detto di no a Cuadrado e Rabiot ed era stato graziato da Bremer, incapace di buttarla dentro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti, a dire il vero, erano anche riusciti a pareggiare i conti con la girata di Höler che non aveva lasciato scampo a Szczęsny, ma il fallo di mano commesso da Ginter (autore dell’assist) non è sfuggito al VAR con l’arbitro Sidiropoulos che cambia idea dopo l’on-field review e salva i bianconeri.

Il risultato di 1-0 non può di certo far dormire sonni tranquilli ad Allegri – che deve fare i conti con l’infortunio di Alex Sandro, uscito al 23’ del primo tempo, e gli acciacchi di Chiesa che ha sentito tirare e ha preferito fermarsi prima che fosse troppo tardi, niente di grave alla fine visto che poi è rimasto in campo – che giovedì prossimo in Germania si gioca una buona fetta della sua stagione. E avrà bisogno del miglior Vlahović, il serbo non sta attraversando un gran momento e deve trovare il modo di sbloccarsi, considerando i 70 milioni (più 10 di bonus) versati per strapparlo alla Fiorentina.

VIDEO JUVENTUS FRIBURGO 1-0, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Il man of the match Angel Di María rassicura i tifosi sulle sue condizioni fisiche: “A fine gara ero un po’ affaticato, ma è normale quando giochi così tante partite come in questo periodo, l’importante era disputare una gran partita e vincere. Sono contento di aver dato il mio contributo, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Faremo del nostro meglio per arrivare fino in fondo, l’Europa League e la Coppa Italia sono i due obiettivi che continuiamo a inseguire. Il rinnovo? Qui mi trovo molto bene, sento l’affetto dei tifosi che mi dà un’enorme carica“. Comunque vada questa sarà un’annata magica per Vincenzo Grifo che a 30 anni è letteralmente sbocciato e in Bundesliga sta trascinando il Friburgo a suon di gol: “Sapevamo che la Juve era favorita e che avremmo fatto tanta fatica, da parte nostra abbiamo comunque giocato le nostre carte creando qualche occasione importante. Giovedì prossimo daremo il massimo e ce la metteremo tutta per ribaltare la situazione, la qualificazione è apertissima e ci vogliamo credere, gli avversari sono forti ma noi gli renderemo la vita difficile”.

Massimiliano Allegri è consapevole di essere solamente a metà dell’opera: “Stasera i ragazzi si sono comportati bene mettendoci grande intensità e buona tecnica. Meno male che il gol del Friburgo era viziato da un fallo di mano, altrimenti avremmo rischiato di pareggiare una partita in cui gli avversari hanno tirato in porta solamente una volta in novanta minuti. In alcune situazioni potevamo finalizzare meglio, purtroppo non siamo riusciti a trovare il 2 a 0 in contropiede che ci avrebbe fatto stare un po’ più tranquilli in vista del ritorno”.

VIDEO JUVENTUS FRIBURGO 1-0, IL TABELLINO

JUVENTUS-FRIBURGO 1-0 (0-0)

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (23’ Bonucci); Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti (46’ Fagioli), Kostić (78’ Kean); Di María; Vlahović (67’ Chiesa). All. Massimiliano Allegri.

FRIBURGO (3-4-3): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart (67’ Gulde); Kübler, Eggestein (59’ Keitel), Höfler, Günter; Sallai (59’ Doan), Höler (88’ Gregoritsch), Grifo. All. Christian Streich.

ARBITRO: Tasos Sidiropoulos (GRE).

AMMONITI: 24’ Ginter (F), 51’ Höler (F), 72’ Bremer (J), 84’ Bonucci (J).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 53’ Di María (J).











