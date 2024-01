Video/ Juventus Frosinone (4-0) gol e highlights: Milik trascinatore! (Coppa Italia, 11 gennaio 2024)

Nel video di Juventus Frosinone di Coppa Italia vediamo i bianconeri prendere il comando con un vantaggio di 1-0 grazie al rigore trasformato da Milik. Tuttavia, la situazione potrebbe essere stata meno confortante per la Juventus, considerando le incursioni offensive di Ibrahimovic che hanno già messo alla prova il portiere Perin. Ibrahimovic, con la sua abilità e esperienza, ha dimostrato di essere una costante minaccia per la difesa della Juventus. Le sue incursioni potrebbero rappresentare una sfida significativa per la retroguardia bianconera, e Perin dovrà rimanere attento per respingere eventuali tentativi dell’attaccante avversario. Nonostante il vantaggio iniziale della Juventus, la presenza pericolosa di Ibrahimovic sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e la solidità difensiva per evitare sorprese. La partita promette di essere avvincente, con entrambe le squadre impegnate a cercare opportunità per segnare.

Diretta/ Juventus Frosinone (risultato finale 4-0): bianconeri in semifinale! (11 gennaio 2024)

Il primo tempo della partita tra Juventus Frosinone si è concluso con un risultato di 2-0 a favore della Juventus. La doppietta di Milik ha segnato la differenza nel punteggio, con entrambi i gol che mostravano l’efficacia dell’attaccante polacco. Il primo gol è stato segnato grazie a un lancio illuminante di McKennie, che ha liberato Milik per andare a segno con una conclusione meravigliosa. La combinazione tra i due giocatori ha dimostrato precisione e coordinazione, risultando in un gol di grande qualità. La doppietta di Milik nel primo tempo ha dato alla Juventus un vantaggio confortevole nella partita. Ora, la squadra cercherà di mantenere e possibilmente ampliare il proprio vantaggio nella seconda metà della partita, mentre il Frosinone proverà a reagire e a trovare opportunità per accorciare le distanze. La partita si preannuncia avvincente nella seconda metà, con entrambe le squadre che lotteranno per i propri obiettivi.

Diretta/ Milano Stella Rossa (risultato finale 62-76): cala il sipario! (11 gennaio 2024)

VIDEO JUVENTUS FROSINONE, IL SECONDO TEMPO

La Juventus sta dominando la partita contro il Frosinone nei primi venti minuti del secondo tempo, portando il risultato a 4-0. Milik ha completato una tripletta, dimostrando una notevole efficacia in zona gol. Inoltre, Yildiz ha sfruttato una respinta poco fortunata di Turati, contribuendo così al netto vantaggio della Juventus. La squadra bianconera sta dimostrando una performance offensiva eccezionale, capitalizzando sulle opportunità create e sfruttando al massimo le individualità in attacco. Il Frosinone, d’altro canto, si trova ora in una situazione difficile e dovrà cercare di rimontare per rendere la partita più competitiva. Il secondo tempo si preannuncia quindi emozionante, con la Juventus decisa a mantenere il proprio vantaggio e il Frosinone che cercherà di reagire per limitare i danni e provare a segnare a sua volta.

DIRETTA/ Beveren Conegliano (risultato finale 0-3): vittoria facile facile! (11 gennaio 2024)

La Juventus ha concluso la partita contro il Frosinone con un netto risultato di 4-0. La squadra ha dimostrato una prestazione convincente sotto la guida di Max Allegri, che ha guidato i suoi ragazzi verso una vittoria schiacciante. Il protagonista della giornata è stato Milik, autore di una tripletta, dimostrando il suo talento nel finalizzare le azioni offensive. Il secondo tempo ha visto un’ulteriore rete della Juventus, portando il risultato finale a 4-0. La squadra ha mostrato solidità difensiva e ha gestito con successo il controllo del gioco, impedendo al Frosinone di creare pericoli significativi. Nel finale, il giovane Cambiaso della Juventus ha anche colpito la traversa, evidenziando la determinazione della squadra fino all’ultimo minuto. Questa prestazione positiva della Juventus potrebbe portare a un rafforzamento della fiducia nella squadra e fornire una base solida per le sfide future. D’altro canto, il Frosinone avrà l’opportunità di valutare la partita e lavorare sugli aspetti da migliorare per gli incontri successivi.

JUVENTUS FROSINONE, IL TABELLINO

JUVENTUS: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 26′ st Cambiaso), McKennie, Locatelli (dal 17′ st Nicolussi-Caviglia), Miretti (dal 17′ st Iling-Junior), Kostic; Milik (dal 17′ st Vlahovic), Yildiz (dal 33′ st Nonge). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Vlahovic, Alex Sandro, Iling-Junior, Rugani, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Hasa. All. Allegri.

FROSINONE: Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Lusuardi; Garritano, Mazzitelli (dal 14′ st Barrenechea), Brescianini, Lirola (dal 34′ st Bonifazi); Ibrahimovic (dal 1′ st Soulè), Kaio Jorge (dal 34′ st Cheddira), Harroui (dal 14′ st Gelli). A disp.: Frattali, Turati, Caso, Reinier, Gelli, Kvernadze, Soule, Bourabia, Ghedjemis, Bonifazi, Barrenechea, Cheddira. All. Di Francesco.

RETI: 9′ e 37′ pt, 3′ st Milik, 15′ st Yildiz

AMMONITI: Locatelli, Kostic, Gatti

VIDEO JUVENTUS FROSINONE 4-0













© RIPRODUZIONE RISERVATA