VIDEO JUVENTUS GENOA: PRIMA VITTORIA DI TUDOR

Intensità è la parola d’rdine di Tudor in questo inizio di Juventus Genoa, bianconeri che corrono come fossennati per evitare di far impostare il gioco al grifone e questo paga, perché la Juve crea sopratutto con Koopmeiners che mette un pallone d’oro per Yildiz che però spreca la sua prima occasione, ma la seconda invece.

Si chiude la prima frazione di gioco con la Juventus avanti nel punteggio per 1-0 grazie ad una perla del suo numero dieci. Yildiz riesce a smarcarsi due marcatori con un controllo di palla incredibile e poi a depositare in rete con un destro forte sotto la traversa. Squadra che poi continua a pressare uomo su uomo trovando sempre la maniera per andare in porta.

VIDEO JUVENTUS GENOA, IL SECONDO TEMPO

La Juventus batte il Genoa 1-0 in una partita equilibrata, decisa dal gol di Kenan Yildiz nel primo tempo. Il giovane talento bianconero si inventa un’azione personale e con un preciso tiro sul palo sinistro batte Nicola Leali, regalando il vantaggio ai padroni di casa. Nel primo tempo il Genoa prova a rispondere con Frendrup, che impegna Di Gregorio con un rasoterra insidioso, ma la Juventus controlla bene il gioco, cercando di sfruttare la qualità di Koopmeiners e Yildiz per creare pericoli.

Nella ripresa, il Genoa mantiene il possesso palla nel tentativo di aprire varchi nella difesa bianconera, ma la squadra di Allegri si chiude con ordine e non concede grandi occasioni. La Juventus cerca di amministrare il vantaggio, mentre il Genoa non riesce a trovare lo spunto giusto per pareggiare.

VIDEO JUVENTUS GENOA: GUARDA QUI GOL E HIGHLIGHTS