Video/ Juventus Inter (2-0) gol e highlights: Rabiot e Fagioli affondano i nerazzurri

VIDEO JUVENTUS INTER (2-0): DERBY D’ITALIA AI BIANCONERI

Juventus Inter, il derby d’Italia in questo inizio sorride ai nerazzurri che iniziano a mille questa gara con due occasioni ghiotte che però vengono sprecate, da una parte Cuadrado si dimentica di marcare Dimarco che da solo prova un tira da fuori area che però va a sbattere sulla schiena di Lautaro. Proprio l’argentino poi ha la palla per il vantaggio che però spreca malamente calciando di molto a alto da fuori area, dopo che si ritrova la palla sui piedi dopo un calcio d’angolo. Unica azione della Juventus è stata un cross di Kostic, l’uomo più utilizzato dalla Juventus in questo avvio di stagione, che la mette bassa cercando Milik, trovando però i piedi di Skriniar. I bianconeri faticano a uscire dal pressing e questo potrebbe essere un fattore non da poco.

Le due squadre che trovano un loro equilibrio, se infatti l’Inter si dimostra più squadra e sicuramente molto più organizzata rispetto alla Juventus, queSti ultimi compensano la poca trama di gioco con le folate dei singoli. Bremer è quello che si è messo in mostra salendo dalla difesa calciando di mezza rovesciata su un cross di Kostic, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Seconda azione bianconera degna di nota passa tra i piedi di Fagioli, che nella mischia dopo un corner si ritrova il pallone, lo smista abilmente verso Cuadrado che però stoppa male il pallone e non riesce ad inquadrare lo specchio della porta dopo il tiro. La paura più grande però la ha avuta la Juventus dopo che Bremer si è accasciato a terra, anche se dopo si è rialzato.

VIDEO JUVENTUS INTER, IL SECONDO TEMPO

Questo derby d’Italia viene sbloccato da Adrien Rabiot, che dopo un contropiede in cui Kostic si fa sessanta metri di campo palla al piede per poi servire un cioccolatino sui piedi di Rabiot che apre il goniometro e mette nell’angolo dove Onana non può arrivare. Nonostante sia l’Inter ad avere il possesso del gioco, la Juve adesso ha fiducia nei suoi mezzi e nonostante rimanga attendista, non sembra dare troppe idee ai nerazzurri. Infatti cominciano gli errori, Barella sbaglia già due passaggi semplici che se i bianconeri avessero avuto più lucidità, staremo parlando di un altro risultato, sempre favorevole ai padroni di casa. Miretti il giocatore meno in form, sembra soffrire la pesantezza di questa gara anche da un punti di vista mentale, nonostante abbia già giocato diverse partite in Champions.

Dopo il gol annullato a Danilo per un goal segnato con il braccio, la gara si è accesa con i colori bianconeri che trovano il 2-0 dopo una chiusura sontuosa di Bremer che toglie la palla del vantaggio a Lautaro, da la palla a Di Maria che porta palla fino all’area di rigore avversaria per poi scaricare su Kostic che poi riapre per Fagioli che tira in porta dove Onana non può nulla. Lo stadium è una bolgia e i narazzurri non ci hanno più capito molto. Chiesa infatti si ritrova a tu per tu con il portiere già a terra, ma sbaglia, anche se era tutto fermo per fuorigioco. La Juventus adesso può sognare, dopo una vittoria che vince e convince insieme ai rientri di Chiesa e Di Maria.

VIDEO JUVENTUS INTER, IL TABELLINO

JUVENTUS INTER 2-0 (0-0)

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (36′ st Di Maria); Milik (28′ st Chiesa). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Bonucci, Rugani, Soulé. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar (36′ st Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries (37′ st Bellanova), Barella, Calhanoglu (29′ st Correa), Mkhitaryan (37′ st Brozovic), Dimarco (29′ st Gosens); Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Bastoni. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri

MARCATORI: 7′ st Rabiot (J), 39′ st Fagioli (J)

AMMONITI: Danilo, Szczesny (J); Calhanoglu, Skriniar (I); Recupero: 0′ pt, 6′ st.

