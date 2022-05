VIDEO/ Juventus Inter 2-4 gol e highlights. Coppa nerazzurra ai supplementari!

Il video di Juventus Inter rimarrà nelle bacheche dei tifosi nerazzurri pronto per essere visto e rivisto. L’Inter vince l’ottava Coppa Italia della sua storia, battendo 4-2 ai tempi supplementari la Juventus nella finale di Roma. L’Inter impiega appena 7′ per sbloccare la partita. Il primo scossone nel video di Juventus Inter lo dà Nicolò Barella, che su pallone servito da Bastoni rientra sulla trequarti godendo di inaspettata libertà con Cuadrado lento a chiudere e lascia partire una saetta imparabile per Perin, infilato da fuori area da una vera prodezza balistica. I bianconeri attaccano con Bernardeschi che cerca un corridoio per Vlahovic, provvidenziale la chiusura di De Vrij che toglie il pallone dalla portata del centravanti serbo. Successivamente la Vecchia Signora conquista un calcio di punizione battuto da Dybala, pallone intercettato da Perisic che facilita l’uscita di Handanovic. Il portiene sloveno compie poi una parata miracolosa sul numero 7 di Allegri al 24′ negandogli il gol dell’uno pari. La Juventus continua a sfiorare il pareggio, al 31′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo De Ligt salta più in alto e colpisce il pallone di testa, Handanovic ci deve mettere i guantoni alzandolo sopra la traversa. Nell’azione successiva è Dybala ad andare a un passo dal bersaglio grosso facendo il solletico al palo. Intanto Allegri deve fare i conti con l’infortunio di Danilo che lo obbliga a effettuare il primo cambio ancor prima dell’intervallo, ingresso in campo anticipato per Morata.

E qui il video di Juventus Inter diventa quello di un vero film di azione. Incredibile ribaltone bianconero nei primi minuti del secondo tempo. Al 6′ i bianconeri riescono a pervenire al pareggio con un tocco di Morata su conclusione di Alex Sandro che mette fuori causa Handanovic, comunque non impeccabile nell’occasione. All’8′ arriva anche il raddoppio juventino: ripartenza perfetta della Juventus, super passaggio in profondità di Dybala per Vlahovic che manda a terra D’Ambrosio in area con una finta, calcia addosso a Handanovic ma è implacabile sulla ribattuta. Al 12′ ancora Juventus in avanti con Handanovic che deve distendersi su una conclusione di Morata. Al 19′ cambi interisti con Dzeko, Darmian e D’Ambrosio che lasciano spazio a Correa, Dumfries e Dimarco, la Juventus torna però a pungere con una girata di Dybala. Cambia anche Allegri con Bernardeschi e Zakaria che lasciano spazio a Bonucci e Locatelli, al 27′ viene deviata in corner una frustata di Dimarco. Al 33′ cross di Dumfries lungo sul secondo palo, sponda aerea di Perisic per Lautaro che si aggancia alla gamba di Bonucci: è calcio di rigore. Dal dischetto va Calhanoglu che piazza la botta sotto la traversa e al 35′ riporta l’Inter in parità. Si va ai supplementari e nel primo tempo l’Inter fa sua la partita: a riportare in vantaggio la formazione nerazzurra è Perisic al 99′, che trasforma un calcio di rigore fischiato da Valeri per un tamponamento in area juventina tra De Ligt e De Vrij, con la review al VAR che sancisce il rigore per i nerazzurri. Al 102′ ancora Perisic pesca la grande traiettoria da fuori area, siglando il definitivo 4-2. Niente rigori e il video di Juventus Inter, il racconto del trionfo nerazzurro, ha ora tutti i suoi elementi.

Mesti titoli di coda nel video di Juventus Inter per Max Allegri chiede alla Juventus di fare tesoro della rabbia per una stagione senza trofei: “Ripartiamo dalla rabbia di stasera per tenercela dentro per l’anno prossimo. Detto questo, c’è da fare i complimenti all’Inter che ha fatto una bella partita e all’arbitro che ha arbitrato una bella partita. Noi abbiamo fatto una gara forte, abbiamo preso un gol ingenuamente, poi abbiamo avuto occasioni e tenuto bene il campo. Gli ultimi 15-20 minuti ci siamo abbassati, eravamo stanchi e Cuadrado era in difficoltà su Perisic. Però la prestazione che dovevamo fare l’abbiamo fatta, poi avevo comunque Locatelli che ha fatto mezzo allenamento, Arthur con la caviglia a metà. Devo solo ringraziare la squadra per la prestazione che ha fatto, per l’annata e la rincorsa che è stata fatta centrando l’obiettivo Champions League. Ora abbiamo questa rabbia dentro, perché bisogna tornare a vincere“.

Tutt’altro tono e sapore, nel video di Juventus Inter, per Simone Inzaghi secondo trofeo da quando è alla guida dell‘Inter, ovvero dal luglio scorso: “Siamo molto molto contenti, era un trofeo a cui tenevamo tantissimo soprattutto davanti a questo pubblico e in questo stadio magnifico con 70mila spettatori. Sono bellissime serate, che avevo già assaporato, ma che restano sempre meravigliose. È un enorme piacere aver conquistato due coppe importanti che mancavano da tempo a questa società. Oggi festeggiamo con i nostri tifosi e la mia famiglia che era qui, ma da domani penseremo a queste ultime due gare di campionato. Sappiamo che abbiamo queste ultime due partite importantissime. Penso che sia giusto anche godersi una serata del genere, una cavalcata che va ad aggiungersi alla Supercoppa vinta qualche messe fa. Erano due trofei che mancavano da 10-12 anni all’Inter, mi fa piacere essere l’allenatore che li ha vinti, ma devo fare i complimenti alla mia squadra: è stata concentrata e sul pezzo contro una squadra che si chiama Juventus, che è fortissima, ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore”.

