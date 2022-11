Video/ Juventus Lazio (3-0) gol e highlights: Kean e Milik demoliscono Sarri

Nel video Juventus Lazio gli highlights del match tra due squadre che sono la prima e la seconda difesa meno battuta del torneo, infatti non sorprende vedere come si è assistiti, almeno nella prima parte di gara, ad un match molto bloccato dove la Lazio ha tentato di arrivare in porta grazie al palleggio, mentre la Juventus cercava di correre e recuperar palla, e una volta trovata, di lanciare lungo sugli attaccanti. Pochi squilli, da notare però come un pallone al bacio di Fagioli abbia messo davanti alla porta Kostic, che però al momento di rimettere in mezzo per Milik, sbaglia a dosare il passaggio. La Lazio invece non ha mai veramente impensierito la porta bianconera, ma sicuramente l’uomo che ci sta provando di più è Pedro, che cerca sempre di andare a saltare l’uomo.

Juventus Lazio che viene sbloccata dal pallonetto di Moise Kean, un’azione bellissima che parte tutta dai piedi di Rabiot che trova il compagno libero, Milinkovic arriva a marcarlo ma essendo ammonito, non può intervenire più di tanto quindi di fatto Kean si ritrova a tu per tu con il portiere che insacca facilmente con un bel pallonetto. IL quarto per lui di goal in questa stagione e primo assist per Rabiot, che dopo i goal inizia a essere decisivo anche nel servire i propri compagni-Adesso la Lazio dovrà essere brava a non disunirsi e rimanere concentrata nel secondo tempo, perché la Juventus attaccherà poco, ma quando attacca fa molto male alle difese avversarie.

VIDEO JUVENTUS LAZIO, IL SECONDO TEMPO

Le zebre che aggrediscono e trovano subito il raddoppio dopo un’azione flipper: Locatelli cambia fascia per Kostic che tira in porta, Provedel non trattiene e Kean ne approfitta mettendo in porta. La Lazio però non è del tutto morta, infatti Luis Alberto e Pedro sono stati gli uomini più pericolosi dopo il doppio vantaggio bianconeri. Ma in entrambe le occasioni, che sono stati dei tiri a tu per tu che però non hanno impensierito il portiere essendo molto deboli. Nonostante siano gli ospiti a tenere il pallino del gioco, le occasioni migliori sono comunque di sponda bianconera, che nonostante non crei molto, resta molto cinica nelle scelte. Kostic purtroppo abbandona il campo, e al suo posto entra Chiesa.

Una partita che sicuramente sarà lo spartiacque per entrambe le squadre, da una parte la Juventus ha finalmente ritrovato continuità nei risultati e nel modo di approcciare le partite, dall’altra la Lazio ha capito che c’è ancora molto da fare prima di diventare la macchina perfetta che Sarri vuole vedere, anche senza Immobile. Nell’ultima parte di gara non ci sono stati molti acuti, a parte un tiro mandato fuori da Milik calciato con il destro, il suo piede non naturale, dall’altra parte invece Pedro tira cercando di dare la scossa ai suoi compagni, che man mano che passavano i minuti hanno perso la determinazione e la cattiveria agonistica. Alla fine chiude i giochi Milik su assist di Chiesa.

JUVENTUS LAZIO, IL TABELLINO

JUVENTUS LAZIO 3-0 (1-0)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Locatelli (39′ st Paredes), Fagioli, Kostic (19′ st Chiesa); Kean (17′ st Di Maria), Milik. A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Chiesa, Bonucci, Miretti, Di Maria, Rugani, Soule, Paredes, Barbieri. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Hysaj (24′ st Gila), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic (33′ st Marcos Antonio), Cataldi (14′ st Vecino), Basic (14′ st Luis Alberto); Romero (24′ st Cancellieri), Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Vecino, Marco Antonio, Luis Alberto, Cancellieri, Kamenovic, Radu, Gila, Bertini. All. Sarri

ARBITRO: Massa

MARCATORI: 43′ pt Kean (J), 9′ st Kean (J), 44′ st Milik (J)

AMMONITI: Gatti, Bremer (J); Milinkovic-Savic (L).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st

VIDEO JUVENTUS LAZIO













