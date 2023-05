Video/ Juventus Lecce (2-1) gol e highlights: Vlahovic firma il successo!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS LECCE: LA SINTESI

All’Allianz Stadium la Juventus supera il Lecce per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Baroni partono subito fortissimo vedendosi però annullare un gol per fuorigioco a Ceesay già al 3′. I padroni di casa allenati da mister Allegri replicano all’8′ con uno spunto insidioso di Kostic. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuescndo anche a passare in vantaggio al 15′ grazie alla rete messa a segno da Paredes, direttamente su calcio di punizione, ma, dopo essersi visti negare il raddoppio con Miretti per fuorigioco ravvisato dal VAR al 25′, perdono prematuramente per infortunio De Sciglio, rimpiazzato da Cuadrado al 33′.

Diretta/ Juventus Lecce (risultato finale 2-1): palo di Danilo nella ripresa!

I pugliesi trovano il gol del pareggio al 37′ per merito di Ceesay, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Danilo. Ci pensa in ogni caso Vlahovic, su assist di Kostic, a riportare avanti i suoi di prima intenzione al 41′. Nel secondo tempo la Vecchia Signora fallisce un’ottima opportunità con Miretti al 49′ e sul fronte opposto Baschirotto non combina di meglio al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i piemontesi colgono un palo di testa con Danilo al 63′ e Szczesny evita il peggio disinnescando il solito Ceesay al 79′.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE/ Quote, Allegri deve rinunciare a Moise Kean

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Fourneau, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Umtiti e Paredes da un lato, Pezzella e Bremer dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 63 nella classifica della Serie A mentre il Lecce non si muove, restando fermo a 31 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS LECCE: IL TABELLINO

Juventus-Lecce 2 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 15′ Paredes(J); 37′ RIG. Ceesay(L); 41′ Vlahovic(J).

Probabili formazioni Juventus Lecce/ Diretta tv: Allegri cambia tutto il suo attacco?

Assist: 41′ Kostic(J).

JUVENTUS (3-5-1-1) – Szczesny; Bremer(87′ Gatti), Bonucci, Danilo; De Sciglio(33′ Cuadrado), Fagioli, Paredes(88′ Locatelli), Miretti(73′ Pogba), Kostic; Di Maria(73′ Chiesa); Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior. All.: Allegri.

LECCE (4-3-3) – Falcone; Romagnoli, Baschirotto, Umtiti, Pezzella(71′ Ceccaroni); Gonzalez(61′ Di Francesco), Hjulmand(90′ Voelkerling Persson), Maleh(61′ Blin); Banda, Ceesay(90′ Colombo), Oudin. A disp: Bleve, Brancolini, Tuia, Helgason, Gendrey, Cassandro. All.: Baroni.

Arbitro: Francesco Fourneau (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 48′ Umtiti(L); 55′ Paredes(J); 62′ Pezzella(L); 76′ Bremer(J).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS LECCE













© RIPRODUZIONE RISERVATA