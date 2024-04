Video/ Juventus Milan (0-0) gol e highlights: Sportiello e Thiaw salvano Pioli! (Serie A, 27 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS MILAN: LA SINTESI

All’Allianz Stadium finisce in parità sullo 0 a 0 di partenza il big match del sabato tra Juventus e Milan come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i bianconeri tentano immediatamente di spezzare l’equilibrio iniziale andando alla conclusione, parata da Sportiello che ha sostituito Maignan a causa di un infortunio dell’ultimo minuto, con Vlahovic al 7′ per poi mancare lo specchio della porta avversaria con Gatti al 14′ e Cambiaso, tra il 22′ ed il 31′. I rossoneri non si vogliono lasciare intimidire e guadagnano campo calciando a loro volta in maniera imprecisa con Leao al 25′, di testa con Gabbia al 29′ e con Florenzi al 32′.

Nel recupero Vlahovic non sorprende Sportiello direttamente su calcio di punizione al 45’+2′ trovando invece solo un corner non sfruttato a dovere. Nel secondo tempo i lombardi devono ringraziare di nuovo Sportiello che chiude la saracinesca della sua porta evitando il peggio sia su Kostic che sulla successiva battuta di Danilo al 50′. La Vecchia Signora torna a farsi valere con Milik al 73′ sebbene Bremer intercetti in corner il tiro di Leao al 79′. Il Diavolo perde quindi prematuramente per infortunio Loftus-Cheek, sostituito dal giovane Bartesaghi all’82’. Nel finale è Thiaw, importante pure su Chiesa al 64′, a salvare il risultato negando il gol a Rabiot all’86’.

Niente da fare invece per Milik e Miretti che non inquadrano il bersaglio sia all’87’ che al 90’+3′. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia ha estratto il cartellino giallo una sola volta al fine di ammonire Musah, che salterà la prossima gara da disputare a San Siro contro il Genoa poichè già diffidato, al 45′ tra gli ospiti. Il pareggio concretizzatosi in questa trentaquattresima giornata di campionato assegna un punto sia alla Juventus, che si porta a quota 65, che al Milan, ora a 70 punti nella classifica della Serie A 2023/2024.

