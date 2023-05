Video/ Juventus Milan (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Giroud! (28 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS MILAN: LA SINTESI

All’Allianz Stadium di Torino il Milan supera in trasferta la Juventus per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre sembrano giocare su ritmi abbastanza vivaci e senza troppi timori reverenziali sebbene siano gli ospiti guidati dal tecnico Stefano Pioli a proporsi pericolosamente in zona offensiva per primi intorno al 9′ con Krunić, il cui colpo di testa sul corner di Tonali è finito oltre la linea di fondo campo. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Allegri replicano fallendo un’opportunità interessante con Cuadrado, il cui tiro è stato respinto al 14′. I rossoneri si fanno rivedere calciando alto con Toanli ed i bianconeri collezionano altre chances mancate con Chiesa al 25′ e Kean al 32′ ma è invece Giroud a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi sul fronte opposto di testa su assist del capitano Calabria al 40′.

Nel secondo tempo i piemontesi vanno a caccia dell’eventuale gol del pari calciando in maniera debole e centrale con Rabiot al 55′, non sorprendendo così l’attento Maignan. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi sprecano l’occasione per raddoppiare sparando addosso a Szczesny con il subentrato Saelemakers al 71′ e Leao non combina certo di meglio mandando la sfera in curva al 78′. La Vecchia Signora perde inoltre prematuramente per infortunio Bremer, rimpiazzato da Bonucci già all’82’, e non capitalizzano con Rabiot e Danilo tra l’85’ ed il 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Messias da un lato, Messias e Krunic dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono al Milan di salire a quota 67 nella classifica della Serie A mentre la Juventus non si muove, rimanendo ferma a 59 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS MILAN: IL TABELLINO

Juventus-Milan 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 40′ Giroud(M).

Assist: 40′ Calabria(M).

JUVENTUS (3-4-3) – Szczęsny; Gatti, Bremer(82′ Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić(63′ Paredes); Di María(63′ Milik), Kean(73′ Iling-Junior), Chiesa. A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Barbieri, Rugani; Miretti, Sersanti. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria(86′ Kalulu), Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias(56′ Saelemaekers), Díaz(82′ Pobega), Leão(82′ Ballo-Touré); Giroud(86′ Origi). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Vranckx; De Ketelaere. All.: Pioli.

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia).

Ammoniti: 34′ Messias(M); 56′ Cuadrado(J); 65′ Krunic(M).

