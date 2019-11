Video/ Juventus Milan (1-0): gol e highlights, Dybala punisce un buon Diavolo

Un Milan in una delle sue migliori versioni stagionali cade piegato da una prodezza di Dybala: il video di Juventus Milan ci racconta una vittoria bianconera, ma forse sofferta più del previsto. La Juventus si riprende la vetta della classifica lasciata per poco più di 24 ore all’Inter confermando la ricchezza della sua panchina, nonostante un Ronaldo sottotono e nervoso al momento della sostituzione. Il match inizia senza grossi sussulti, la Juventus prova subito a prendere in mano il possesso palla e conclude a rete con Higuain, ma nel primo tempo è il Milan a creare le occasioni migliori. Soprattutto i rossoneri sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Paquetà che Szczesny va letteralmente a togliere da sotto l’incrocio dei pali. Rispondono i bianconeri con un sinistro di Bernardeschi, ma prima dell’intervallo è ancora il Milan a provarci, con Szczesny che deve intervenire su una gran botta di Hernandez e poi su un diagonale di Piatek.

VIDEO JUVENTUS MILAN: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione non cambia e Sarri cerca la scossa con Dybala in campo al 10′ al posto di un acciaccato Cristiano Ronaldo, che rientra direttamente negli spogliatoi e poi lascia lo stadio. Szczesny si oppone a un destro di Piatek servito in profondità da Paquetà, poi al 21′ è Matuidi a mancare di poco il gol. Problemi fisici per il francese che deve lasciare spazio a Rabiot, mentre precedentemente Sarri aveva inserito Douglas Costa per Bernardeschi. Ancora Calhanoglu insidia Szczesny, ma al 32′ è la Juventus a passare con un assolo di Dybala, che imbeccato da Higuain salta secco Romagnoli e scarica in rete quello che sarà il gol della vittoria. Il Milan non si arrende e ci prova ancora con Calhanoglu, ma con Szczesny non si passa e il match si chiude con un super intervento di Donnarumma che nega la doppietta a Dybala. Ma la Juventus con le vittorie di misura sta costruendo la sua fortuna sia in campionato sia in Champions League.

