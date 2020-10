Video/ Juventus Milan Primavera (1-0) highlights e gol: Pisapia piega i rossoneri

La Juventus supera di misura il Milan nel match valido per il campionato primavera, decide una rete di Pisapia. Queste le azioni salienti della gara. Capone prova l’azione solitaria sulla fascia, il suo cross non trova alcun compagno. Leo spara dalla lunga distanza, ma Jungdal controlla senza problemi. Ntenda si mette in proprio e lscia di stucco due avversari, cross a pescare Bonetti che viene chiuso dall’ottimo intervento di Jungdal. Oddi crossa dalla sinistra ma non trova compagni di squadra pronti per il tocco vincente, si fa vedere anche il Milan. Olzer ad un passo dal gol! Sul cross il calciatore rossonero arriva in ritardo di un soffio. Iling Junior prova la conclusione ma la sfera termina sopra la traversa. De Winter salva i suoi dopo un pasticcio della difesa bianconera. Olzer batte da calcio piazzato ma non inquadra lo specchio. Di Gesù prende il palo! Tiro angolato dell’esterno che termina la sua corsa contro il palo. Olzer serve Tonin cge si inserisce da dietro, Garofoni mura la conclusione e salva i suoi. La prima frazione tra Juventus e Milan termina a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Da Graca destro da posizione defilata, la palla termina sull’esterno della rete. Altra grande occasione per Da Graca, ottimo movimento e tiro, Jungdal chiude in uscita. Tahar va di testa, la sfera termina oltre la traversa. Iling Junior ci prova da fuori area, Jungdal blocca facilmente. Capone fa tutto da solo, il tiro è facile preda di Garofani. Ntenda cade in area di rigore e chiede il penalty. L’arbitro non è dello stesso avviso e lascia proseguire. Sekulov crossa sul secondo palo dove Soulè non ci arriva per un soffio. Grandissima botta di Cotter con Jungdal che vola e salva i suoi. Sulè, la sua conclusione incoccia contro il palo! Un destro terrificante che non trova il gol, bellissimo tiro. Pisapia! La sblocca la Juventus a cinque minuti dalla fine. Soulè scende sulla sinistra e crossa, Pisapia si inserisce e non sbaglia. La rete di Pisapia decide il match. Per la Juventus si tratta della seconda vittoria consecutiva, il Milan ha comunque giocato una buona gara.

Juventus (4-2-3-1): Garofani; Leo, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea (53′ Pisapia); Sekulov (91′ Cerri), Bonetti (70′ Cotter), Iling (70′ Soule); Da Graca (91′ Nzouango). All. Bonatti. A disp. Senko, Raina, Mulazzi, Turicchia, Omic, Hasa, Verduci

Milan (4-3-3): Jungdal; Stanga, Tahar, Michelis (87′ Bright), Oddi; Di Gesù, Brambilla (87′ Signorile), Mionić; Olzer, Tonin (65′ El Hilali), Capone. All. Giunti. A disp. Moleri, Desplanches, Obaretin, Grassi, Cretti, Robotti

Arbitro: Marini di Trieste

Ammonito: Di Gesù

