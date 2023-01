Video/ Juventus Monza (2-1) gol e highlights: Chiesa torna al gol e ipoteca i quarti

VIDEO JUVENTUS MONZA, FINALMENTE CHIESA!

Video Juventus Monza, gol e highlights dell’ottavo di finale di Coppa Italia giocato all’Allianz Stadium di Torino. A sbloccare l’incontro ci pensa Moise Kean, primo gol del classe 2000 nel nuovo anno dopo aver chiuso il precedente con la doppietta decisiva nel 3-0 contro la Lazio. Un colpo di testa chirurgico su cross al bacio di McKennie dalla destra al nono minuto è quanto basta al centravanti di Vercelli per aprire le danze. Il Monza non si fa intimorire né dal gol subito né dal fattore trasferta e dopo aver costruito belle trame, pressando con ordine e con intelligenza tattica nonostante lo svantaggio trova la rete del pari al minuto venticinque: calcio d’angolo di Colpani sul primo palo e stacco aereo di Valoti che anticipa McKennie e piega le mani a Perin. Il primo tempo termina senza altri gol, anche se prima Iling e poi Soulé rispettivamente spaventano e impegnano Cragno, titolare in questa gara di Coppa Italia.

Nella ripresa Kean si divora la doppietta sparando contro Cragno prima della consueta girandola dei cambi che spezzetta la prima parte di gioco del secondo tempo. Da una parte Palladino si gioca le carte Carlos Augusto e Rovella mentre Ladnucci, che sostituisce lo squalificato Allegri, mette in campo Locatelli e Chiesa. A quindici minuti dalla fine una conclusione di Di Maria, anch’esso entrato dalla panchina, carambola sulla traversa e sulla ribattuta è lesto Kean a ribadire in porta, ma la posizione è di fuorigioco. Passa qualche giro di lancette e arriva l’azione della partita: Chiesa fa fuori Antov, probabilmente il giocatore più in difficoltà quest’oggi, e con un tiro alla Del Piero che bacia il palo e termina alle spalle di Cragno indirizza la Juventus ai quarti di finale. Il Monza ci proverà ancora, consapevole di non aver più nulla da perdere e pronto a tutto per cercare di emulare la Cremonese contro il Napoli. Stavolta però nessuna sorpresa, rispettati i pronostici: la Juventus batte il Monza e conquista i quarti di finale dove ad attenderli ci sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

VIDEO JUVENTUS MONZA, BENE I GIOVANI ILING E SOULE’

Video Juventus Monza, gol e highlights del match finito 2-1 in favore della Juventus con i gol di Kean da una parte, Valoti dall’altra e infine quella decisiva di Chiesa. Il migliore in campo della sfida è stato senza dubbio proprio il figlio d’arte, capace di entrare a gara in corso e spezzare l’equilibro con un gol spettacolare. A partire dall’accelerazione sulla sinistra passando per la sverniciata su Antov per poi finire con un destro a giro strepitoso. Tutto ciò è mancato terribilmente alla formazioni di Massimiliano Allegri e i tifosi sognano che la rete di oggi sia l’inizio di una parte finale di stagione da protagonista assoluta per il numero sette. Da evidenziare le prove convincenti dei due tra i giovani schierati titolari tra le fila bianconere ovvero Iling e Soulé. Il primo quando ha campo aperto sulla fascia non si tira indietro e ubriaca di finte gli avversari, costando anche il giallo ad Antov. L’ex Velez invece preferisce un gioco più nello stretto in virtù della sua grande tecnica e il suo mancino prelibato. Entrambi vanno vicini al gol nella ripresa e tutti e due dimostrano di essere entrati negli schemi di Allegri dalla voglia di correre anche in fase difensiva. Sono state più di una le volte in cui l’ex Chelsea e l’argentino hanno ripiegato dando una mano al pacchetto arretrato.

In casa Monza da premiare la prestazione di Cragno. L’estremo difensore, arrivato dal Cagliari e per molti pronto a prendersi la maglia da titolare tra i pali, è stato oscurato da Di Gregorio e oggi aveva l’obbligo di farsi trovare pronto. E così è stato come dimostrato sul tiro da fuori di Soulé e le conclusione di Kean e Di Maria. Non può nulla sui due gol, in particolar modo sul secondo dove può solo alzare le mani.

VIDEO JUVENTUS MONZA, IL TABELLINO

JUVENTUS-MONZA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 9′ Kean (J), 25′ Valoti (M), 33′ st Chiesa (J).

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli (29′ st Di Maria), Paredes, Miretti (15′ st Locatelli), Iling-Junior (29′ st Alex Sandro); Soulé (15′ st Chiesa), Kean (37′ st Milik). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Barbieri, Kostic. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni (12′ st Carlos Augusto); Antov (37′ st Sensi), Pessina (12′ st Rovella), Ranocchia, D’Alessandro (22′ st Izzo); Colpani, Valoti (22′ st Vignato); Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Barberis, Petagna, Bondo, Ciurria, Machin, Colombo, Ferraris. Allenatore: Palladino

Arbitro: Sig. Ivano Pezzutto.

Ammoniti: Antov (M), Rovella (M).

