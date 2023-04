Video/ Juventus Napoli (0-1) gol e highlights: Raspadori, gol Scudetto? (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS NAPOLI: BEFFA FINALE!

Andiamo a vedere video gol e highlights di uno spettacolare Juventus Napoli. All’ultimo respiro il Napoli sbanca l’Allianz Stadium e si prende la vittoria decisiva per il terzo Scudetto, da chiudere matematicamente nelle prossime 7 partite con 17 punti di vantaggio sulla Lazio seconda. Partenza con le due squadre guardinghe, al 5′ Rugani anticipa Osimhen cercato da Kvaratskhelia, al 10′ la prima vera conclusione a rete del match è di Cuadrado che trova Meret pronto alla respinta su un suo potente mancino. Il Napoli prova ad uscire fuori ma è sempre la Juventus a pungere, al 16′ affondo di Kostic e cross per Milik che schiaccia di testa senza riuscire però a superare Meret. Al 19′ Szczesny toglie da sotto la traversa un colpo di testa di Kvaratskhelia ma il gioco era fermo per una spinta del georgiano su Cuadrado, al 23′ Locatelli diventa il primo ammonito della partita, sanzionato per un fallo su Ndombele. Al 31′ problema per Kvaratskhelia dopo uno scontro con Gatti, ma il VAR non si avvede del colpo del difensore, passibile di espulsione. Il georgiano riprende dopo le cure dello staff sanitario. Al 36′ Lozano spreca un contropiede molto interessante per i partenopei ignorando Kvaratskhelia libero al suo fianco. Infine ammonito Rabiot per un duro intervento su Anguissa.

Il Napoli prova a ripartire più aggressivo nel secondo tempo e al 5′ c’è lo squillo di Kvaratskhelia che chiama Szczesny alla presa in due tempi. Al 10′ bel break di Osimhen che innesca proprio il georgiano, la cui conclusione sorvola però di molto la traversa. Al 16′ doppia sostituzione per la Juventus con Chiesa e Di Maria che prendono rispettivamente il posto di Miretti e Kostic. Al 21′ Osimhen ferma il gioco, applaudito dall’Allianz Stadium, con Soulé a terra infortunato: Allegri opera subito la sostituzione con Fagioli. Al 23′ doppio cambio anche per Spalletti con Elmas e Zielinski inseriti in campo rispettivamente al posto di Ndombelé e Lozano.Il Napoli cresce, al 25′ gran combinazione tra Elmas e Di Lorenzo e Osimhen arriva al tiro scheggiando il palo. Al 28′ grande occasione per il bomber nigeriano che spara alto da ottima posizione su taglio di Di Lorenzo. Al 38′ però Di Maria scappa via su una ripartenza e insacca, complice una deviazione. Gol annullato dopo la review al VAR per un fallo a inizio azione di Milik su Lobotka. Entrano Raspadori al posto di Kvaratskhelia e Vlahovic al posto di Milik, al 90′ proprio il bomber serbo va a segno ma Chiesa aveva fornito l’assist col pallone già uscito sul fondo. E a passare è allora al 93′ il Napoli: Elmas riceve palla sulla destra e crossa sul secondo palo, Raspadori libero batte a rete di prima intenzione e il pallone passa tra le gambe di Szczesny: è il gol partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS NAPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Luciano Spalletti si complimenta col Napoli per una vittoria che è stata anche una grande reazione di squadra dopo l’eliminazione dall’Europa: “Sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, per cui giustamente i calciatori hanno fatto un po’ di festa, visto che il gol è arrivato nel recupero. Quando porti a casa una vittoria nei minuti di recupero c’è ancora più felicità. Ma dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuore, ci vuole ancora un po’ di tempo. Alla squadra ho fatto i complimenti perché ha giocato una buona partita dopo l’uscita dalla Champions che è sempre drammatica perché ti vengono tanti pensieri e ti porti dietro un po’ di fatica. Fare più di così oggi era difficile. Nel secondo tempo siamo stati anche più pericolosi“.

Momento delicato per la Juventus ma Massimiliano Allegri non recrimina: “Dispiace aver perso una partita del genere, potevamo far meglio sul gol perché ci siamo fermati e su questo dobbiamo crescere. La squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo preso però un gol da polli. Basta vedere l’azione, siamo al 93′ e bisogna andare a difendere in area. Questo fa parte della crescita dei giocatori. Se rivedete l’azione vi accorgerete che siamo fermi. Abbiamo giocato contro un Napoli forte, che ha meritato lo Scudetto, e dispiace per questo. Siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici, ora dobbiamo avere serenità perché c’è la Coppa Italia con l’Inter. Bisogna accettare come abbiamo sempre fatto le decisioni arbitrali, nel bene e nel male, e rimanere sereni“.

