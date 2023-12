Video/ Juventus Napoli (1-0) gol e highlights: il corto muso colpisce ancora (Serie A, 8 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS NAPOLI: LA SINTESI

Juventus e Napoli, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento chiave è stato protagonista quando Vlahovic della Juventus ha avuto un’occasione d’oro. Purtroppo, l’attaccante serbo ha colpito Nathan invece di centrare lo specchio della porta, sprecando così una bella opportunità per sbloccare il punteggio a favore della sua squadra. La partita si sta sviluppando in modo equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco. Resta da vedere come evolveranno gli eventi nei prossimi minuti, ma l’errore di Vlahovic potrebbe influenzare il ritmo e la dinamica della partita.

Il primo tempo dell’atteso scontro tra Juventus e Napoli è terminato con un risultato ancora bloccato sullo 0-0. Tuttavia, un momento chiave è stato protagonista quando Kvaratskhelia della Juventus ha sbagliato un goal a porta vuota, sprecando un’occasione che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. L’errore di Kvaratskhelia potrebbe influenzare il morale della squadra e la dinamica del match nel secondo tempo. Entrambe le squadre stanno lottando per ottenere il vantaggio, ma finora la precisione nei momenti cruciali è mancata. La sensazione però è che la Juventus, la vecchia signora, nonostante lasci molto spazio di manovra ai partenopei abbia la gara in pugno.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS NAPOLI, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo della diretta di Juventus e Napoli, il risultato è attualmente di 1-0 a favore della Juventus. La rete è stata realizzata da Gatti, che si è staccato dalla difesa e ha accettato il cross preciso di Cambiaso, infilando il pallone di testa nella porta avversaria. Gatti, con una giocata decisiva, ha dimostrato precisione e opportunità nel finalizzare l’azione, portando la Juventus in vantaggio. L’intesa tra Gatti e Cambiaso è stata fondamentale per la riuscita dell’azione, sfruttando al meglio l’occasione per superare la difesa avversaria. Il Napoli ora si trova in una posizione di sfida, mentre la Juventus cerca di consolidare il proprio vantaggio. La partita continua ad essere avvincente, e gli appassionati possono aspettarsi ulteriori sviluppi nei prossimi minuti.

Juventus e Napoli si è conclusa con la vittoria finale della Juventus per 1-0, grazie alla rete di Gatti. Da quel momento in poi, la Vecchia Signora ha optato per una tattica più difensiva, cercando di preservare il vantaggio acquisito. Gatti, autore della rete decisiva, ha giocato un ruolo chiave nel garantire i tre punti alla Juventus. Dopo il gol, la squadra ha adottato una posizione più difensiva, concentrandosi sulla tenuta della retroguardia e cercando di impedire al Napoli di pareggiare. La Juventus ha dimostrato solidità difensiva nel mantenere il risultato, resistendo agli attacchi avversari e gestendo il gioco nel proprio terzo campo. La vittoria è un risultato importante per la squadra di casa, che ha saputo capitalizzare sull’opportunità creata da Gatti.

JUVENTUS NAPOLI, IL TABELLINO

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (dal 47′ st Rugani), McKennie (dal 47′ st Iling), Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 37′ st Alex Sandro); Chiesa (dal 37′ st Kean), Vlahovic (dal 25′ st Milik). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (dal 27′ st Zanoli); Anguissa, Lobotka (dal 42′ st Cajuste), Zielinski (dal 19′ st Elmas); Politano (dal 27′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 42′ st Simeone). A disp.: Contini, Gollini, Demme, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Mazzarri.

RETI: 6′ st Gatti

AMMONITI: Kvaratskhelia, Bremer, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Osimhen, Locatelli

