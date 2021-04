Video/ Juventus Napoli (2-1) gol e highlights: il ritorno in gran stile di Dybala!

Con oltre 6 mesi di ritardo si è giocata all’Allianz Stadium Juventus-Napoli, partita originariamente prevista per la 3^ giornata di Serie A e poi rinviata più volte tra focolai Covid e calendario affollatissimo che non lasciava spazi vuoti per recuperarla. Alla fine si è trovato un buco per mercoledì 7 aprile solamente perché entrambe le squadre erano uscite dalle coppe europee. Il video con i gol e gli highlights del match che si è concluso sul risultato di 2-1 in favore dei bianconeri si apre con Cristiano Ronaldo che sbaglia clamorosamente un colpo di testa a porta vuota. Un errore più unico che raro per il fuoriclasse portoghese che non sbaglia mai due volte e infatti al 13’ graffia Meret e sale a quota 25 nella classifica dei marcatori, mantenendo le distanze nei confronti di Lukaku anch’egli a segno nel recupero tra Inter e Sassuolo. Tutto merito di Chiesa che in un colpo solo salta Insigne e Hysaj, confezionando un assist delizioso per CR7 che a quel punto deve solo buttarla dentro. Primo tempo caratterizzato da due episodi da moviola, uno per area: al 34’ Lozano falcia l’ex-viola mentre dall’altra parte Alex Sandro rifila un calcione a Zielinski, in entrambi i casi l’arbitro Mariani lascia correre, anche per non fare torto a nessuno e soprattutto rendere coerente il suo metro di giudizio (se proprio devo sbagliare, sbaglio con tutti). Prima dell’intervallo Cuadrado sfonda per vie centrali, salta tutta la difesa del Napoli e poi calcia addosso a Meret: dopo un’azione così bella il colombiano poteva certamente inventarsi un tiro migliore. Nella ripresa sale in cattedra l’eterno Buffon che a 43 anni dice di no a Di Lorenzo, Insigne e Fabian Ruiz, impedendo loro di pareggiare i conti. Nel frattempo Pirlo getta nella mischia Dybala che dopo tre mesi di stop dimostra di essere ancora un campione e da fermo la piazza all’angolino per il raddoppio che stronca le speranze di rimonta degli uomini di Gattuso. Che accorciano comunque le distanze al 90’ grazie al penalty trasformato da Insigne e concesso dal direttore di gara per un fallo di Chiellini su Osimhen, nel recupero i giocatori della Juve si raccolgono tutti dietro la linea del pallone fino al triplice fischio e portano a casa i tre punti, salendo al terzo posto davanti all’Atalanta. Napoli che resta quinto e fuori dalla zona Champions League, una sconfitta che pesa e non soltanto perché si trattava di uno scontro diretto: perdere con i nemici giurati fa sempre più male del solito…

VIDEO JUVENTUS NAPOLI 2-1, LE DICHIARAZIONI

A fine gara ha parlato il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ben consapevole del calo di rendimento accusato dai bianconeri: “Purtroppo quest’anno abbiamo lasciato troppi punti per strada perché non sempre abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, in alcuni scontri diretti e soprattutto in alcune gare più abbordabili non siamo stati crudeli e incisivi come dovevamo. Con questa voglia di vincere e questo spirito di sacrificio alla fine il risultato lo porti sempre a casa, nel corso del campionato ci è mancata la cattiveria che negli anni precedenti aveva contraddistinto la squadra e l’aveva resa vincente”. Danilo è stato uno dei migliori in campo ma anche lui non nasconde i suoi rimpianti: “Siamo i primi a essere tristi e delusi per come sono andate le cose, il potenziale per lottare con l’Inter ce l’avevamo, oggi siamo lontani dalla vetta e ci toccherà lottare per un posto in Champions, speriamo che questa vittoria possa sbloccarci e ci sia lo slancio per un gran finale di campionato”.

VIDEO JUVENTUS NAPOLI 2-1, IL TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 2-1 (1-0)

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69’ McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (80’ Arthur); Morata (69’ Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (76’ Mario Rui); Demme (54’ Osimhen), Fabian Ruiz (89’ Petagna); Lozano (54’ Politano), Zielinski, Insigne; Mertens (76’ Elmas). All. Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia).

AMMONITI: 22’ Koulibaly (N), 54’ Alex Sandro (J), 81’ Rrahmani (N).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 13’ Cristiano Ronaldo (J), 73’ Dybala (J), 90’ rig. Insigne (N).

VIDEO JUVENTUS-NAPOLI 2-1, GOL E HIGHLIGHTS





