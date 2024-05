Video/ Juventus Next Gen Arezzo (2-0) gol e highlights: reti di Savona e Damiani! (Serie C, 7 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS NEXT GEN AREZZO: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta la Juventus Next Gen si aggiudica la sfida contro l’Arezzo vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo il Cavallino manca subito un’ottima opportunità per passare in vantaggio al 10′ con un colpo di testa fuori misura provato da Guccione ed i giovani della Vecchia Signora si vedono invece negare un gol a Sekulov verso il 15′ a causa del fallo di Nonge commesso da Damiani ravvisato su segnalazione del VAR.

Gli ospiti perdono per infortunio M. Damiani, rimpiazzato da Foglia già al 27′, e, dopo aver rischiato sulla punizione battuta da Rohui al 30′, non centrano il bersaglio al 42′ con una giocata di Mawuli. Nel secondo tempo la squadra di mister Indiani riparte forte cogliendo immediatamente un palo con Coccia al 48′ ma Trombini deve intervenire per intercettare in angolo il tiro di Sekulov del 60′ e tirano un sospiro di sollievo al 67′ quando il VAR aiuta il direttore di gara a trasformare il rosso mostrato a Renzi in una semplice ammonizione.

Nel finale la Juve passa in vantaggio al 72′ trasformando un calcio di rigore, fischiato per fallo di mano di Settembrini sempre evidenziato per merito del VAR, con Savona e, sebbene gli amaranto tentino di ripristinare l’equilibrio di partenza con Pattarello, Daggini e Guccione, ci pensa S. Damiani a chiudere i conti raddoppiando al 90’+9′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Sacchi di Macerata ha estratto il cartellino giallo volte per tre così da ammonire Damiani al 14′, Montini al 28′ e Renzi al 66′ soltanto tra le file aretine. Il successo conquistato in casa permette alla Juventus Next Gen di passare al turno successivo dei playoff di Serie C 2023/2024 mentre l’Arezzo non può più proseguire la corsa alla promozione nel campionato cadetto.

