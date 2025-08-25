Video Juventus Parma (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per la prima giornata della Serie A 2025/2026.
VIDEO JUVENTUS PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
All’Allianz Stadium la Juventus ottiene una bella vittoria per 2 a 0 contro il Parma nella prima giornata di campionato. Nel primo tempo sono gli uomini di mister Tudor, ammonito per proteste poco prima dell’intervallo, a tentare di rendersi propositivi sin dalle fasi iniziali ma il colpo di testa provato da Conceiçao viene parato al 13′ da Suzuki.
Il duello tra questi ultimi due calciatori si rinnova anche intorno alla mezz’ora di gioco e Bremer si rivela a sua volta impreciso di testa per i piemontesi verso il 43′. In avvio di secondo tempo i ducali cercano di ripartire in maniera arrembante sebbene lo spunto di Pellegrino venga intercettato sul più bello da Bremer già al 47′.
La Juve risponde fallendo una serie di opportunità interessanti con Gatti in pallonetto al 48′, Yildiz al 51′ e con il palo centrato dal solito Conceiçao, complice una deviazione di Keita, al 54′. Nel finale la partita si riempie di episodi importanti a cominciare dal tiro di David del 59′ che fa da preludio al gol del vantaggo siglato dal canadese all’ora di gioco, sfruttando al meglio il suggerimento vincente offertogli da Yildiz.
Il talento turco manca il bis al 79′ incappando in una parata in calcio d’angolo e la Vecchia Signora rimane in inferiorità numerica dall’83’ quando Cambiaso rimedia un cartellino roso diretto a causa di un fallo di reazione nei confronti di Lovik. Ci pensa però Dusan Vlahovic, in campo da circa quattro minuti, a firmare la rete del raddoppio definitivo su assist del solito Yildiz all’84’.
Inutile poi la giocata di Bernabé disinnescata appunto da Di Gregorio all’88’. Il successo consegna i primi tre punti della stagione 2025/2026 alla Juventus. La sconfitta incolla invece il Parma a zero punti nella classifica della nuova Serie A.