Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: tre punti portati a casa da Rabiot! (Serie A, 30 dicembre 2023)

VIDEO JUVENTUS ROMA (1-0): RABIOT DECIDE IL BIG MATCH

Juventus e Roma, il punteggio è ancora bloccato sul 0-0, ma entrambe le squadre hanno avuto opportunità per sbloccare il risultato. Dalla parte della Roma, Cristante ha avuto un’occasione significativa su calcio d’angolo, colpendo il palo con un potente colpo di testa. La squadra capitolina sembra pericolosa sui calci piazzati, e Cristante ha dimostrato di essere una minaccia nell’area di rigore avversaria. Dall’altra parte, Vlahovic della Juventus ha cercato di mettere a segno un gol, tirando da dentro l’area di rigore. Tuttavia, il suo tentativo è stato respinto dal portiere avversario. La Juventus cerca di capitalizzare sulle opportunità offensive, ma finora la difesa della Roma ha retto. Il palo colpito da Cristante e il tentativo di Vlahovic sono momenti cruciali che hanno animato i primi venti minuti della partita. Entrambe le squadre sembrano determinate a cercare il vantaggio, e sarà interessante vedere come evolverà la situazione nel corso della partita. Resta da vedere se altre occasioni si presenteranno e se una delle due squadre riuscirà a rompere l’equilibrio per portarsi in vantaggio.

Juventus e Roma si è concluso con un risultato di 0-0, ma è stato caratterizzato da un momento chiave quando Kostic ha avuto un’occasione d’oro. Tuttavia, la rete è stata salvata sulla linea da N’Dicka, impedendo alla Juventus di ottenere il vantaggio. L’occasione di Kostic ha sicuramente agitato gli animi dei tifosi, ma la difesa della Roma ha risposto prontamente, dimostrando solidità e prontezza sotto pressione. La parata sulla linea di N’Dicka potrebbe rivelarsi cruciale nel mantenere il punteggio in equilibrio. Con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, entrambe le squadre avranno l’opportunità di riorganizzarsi durante l’intervallo e sviluppare nuove strategie per cercare di sbloccare la situazione nella seconda metà della partita. Resta da vedere se ci saranno ulteriori emozioni e quale squadra riuscirà a prendere il controllo del match.

VIDEO JUVENTUS ROMA, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo di Juventus Roma, la squadra di casa è riuscita a portarsi in vantaggio con un gol di Rabiot. La rete è stata realizzata grazie a una manovra di gioco fluida, con Rabiot che è riuscito a triangolare con Kostić e Yıldız. Il centrocampista francese ha poi concluso l’azione con un preciso tiro che ha battuto Rui Patrício sul suo palo. La Juventus ha dimostrato una buona coesione di squadra e un’efficace combinazione di gioco durante questo periodo. Rabiot, sfruttando al meglio l’opportunità creata dalla collaborazione con i compagni di squadra, è riuscito a segnare il gol che ha portato la Juventus in vantaggio nella partita. Ora la Roma dovrà cercare di rispondere per rimontare lo svantaggio, mentre la Juventus cercherà di difendere la propria posizione e potenzialmente ampliare il margine nel prosieguo della partita.

Juventus Roma è giunta al termine con un risultato finale di 1-0 in favore della Juventus. Il gol decisivo è stato realizzato da Rabiot. Tuttavia, sul finale della partita, è stato annullato un gol a Chiesa per fuorigioco. La sfida è stata caratterizzata da un equilibrio tattico e da alcune occasioni significative da entrambe le parti. Rabiot è riuscito a siglare la rete vincente, dimostrando l’efficacia della manovra offensiva della Juventus. Nonostante l’annullamento del gol di Chiesa, la squadra è riuscita comunque a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, ottenendo i tre punti. Il risultato conferma l’importanza di ogni dettaglio in una partita di calcio e la necessità di rimanere concentrati fino all’ultimo istante.

VIDEO JUVENTUS ROMA, IL TABELLINO

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (dal 50′ st Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 30′ st Iling-Junior); Yildiz (dal 20′ st Chiesa), Vlahovic (dal 30′ st Milik). A disp.: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Huijsen, Milik, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (dal 29′ st El Shaarawy), Bove (dal 18′ st Pellegrini), Zalewski (dal 35′ st Azmoun); Dybala, Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Pellegrini, Belotti, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Spinazzola, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All. Mourinho.

RETI: Rabiot 2′ st

AMMONITI: Paredes, Locatelli

