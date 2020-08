Video/ Juventus Roma (1-3): highlights e gol. Doppietta di Perotti! (Serie A)

Dal video con gli highlights e i gol di Juventus Roma 1-3 si evince chiaramente come le due squadre fossero già con la testa alle coppe europee: giovedì prossimo i giallorossi affronteranno il Siviglia mentre 24 ore più tardi i bianconeri dovranno ribaltare lo 0-1 dell’andata con il Lione. Non a caso Sarri, con lo scudetto già in tasca, non si è fatto alcun problema a schierare dal primo minuto ben tre elementi di prospettiva dell’Under 23: Frabotta (terzino che partecipa attivamente alla fase offensiva e che ha dimostrato grande personalità sfiorando il gol alla mezz’ora del primo tempo), Muratore (protagonista di un ottimo inizio) e Zanimacchia (che in più di un’occasione ha messo il pepe al sedere di Fuzato). A partita in corso sono entrati anche Olivieri e Vrioni. Ampio turn-over anche per Paulo Fonseca che ha tenuto in panchina Pau Lopez, Dzeko, Kolarov, Carles Perez, Diawara e Mkhitaryan. Nel giorno in cui Immobile eguagliava il suo record di gol in un campionato, Higuain portava in vantaggio la Vecchia Signora che si è poi fatta ribaltare dalla Lupa: Kalinic e Perotti (autore di una doppietta) hanno condannato i campioni d’Italia alla prima sconfitta stagionale all’Allianz Stadium. Da sottolineare la prestazione maiuscola di Calafiori, vittima di un bruttissimo infortunio in Youth League due anni fa dal quale è completamente guarito, che aveva segnato con un gran tiro al volo (gol annullato perché il pallone era uscito). E la giocata d’antologia di Zaniolo che a inizio ripresa apparecchia la tavola per il numero 8 argentino che prima dell’intervallo aveva trasformato un calcio di rigore procurato proprio da Calafiori, atterrato da Danilo intervenuto in netto ritardo. Dopo il triplice fischio di Rocchi (all’ultima direzione in Serie A) i giocatori della Juve si preparano per la premiazione, con Dybala e Cristiano Ronaldo non convocati che si uniscono al resto del gruppo per ricevere il trofeo Coppa Campioni d’Italia.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 1-3 (1-2)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (73’ Pinsoglio); Frabotta, Rugani, Bonucci (51’ Demiral), Danilo; Muratore, Matuidi, Rabiot (51’ Ramsey); Bernardeschi (73’ Olivieri), Higuain (79’ Vrioni), Zanimacchia. All. Maurizio Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez (57’ Juan Jesus), Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante (57’ Santon), Calafiori (61’ Bruno Peres); Zaniolo (57’ Under), Perotti (73’ Perotti); Kalinic. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Gianluca Rocchi (sez. di Firenze).

AMMONITI: Rugani (J), Smalling (R), Cristante (R), Fazio (R).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 5’ Higuain (J), 23’ Kalinic (R), 44’ rig. e 52’ Perotti (R).

VIDEO JUVENTUS ROMA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA