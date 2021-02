Video/ Juventus Roma (2-0): highlights e gol. Pirlo sorpassa Fonseca (Serie A)

VIDEO JUVENTUS-ROMA (2-0): LA SINTESI

Allo Juventus Stadium la Juventus supera la Roma con un 2 a 0 al termine di una sfida combattuta. Come si vede nel video di Juventus Roma, nel primo tempo gli ospiti provano a partire subito in maniera arrembante ma Alex Sandro chiude bene un paio di spunti insidiosi. I padroni di casa non si lasciano impressionare dall’atteggiamento degli avversari e rispondono riuscendo a passare in vantaggio verso il 13′ grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo, bravo a piazzare la sfera alla spalle di Pau Lopez ricevendo palla da Morata. I giallorossi rispondono al 21′ con un tiro del capitano Cristante da fuori area a sfiorare l’incrocio dei pali ma i bianconeri mancano per un soffio il raddoppio al 22′ quando Ronaldo centra la traversa, complice anche la deviazione di Kumbulla, ed i capitolini ci riprovano al 26′ ed al 36′ con Mancini prima che Alex Sandro al 39′ ed il numero 7 dei piemontesi al 41′ falliscano un paio di chances di rilievo. Nel minuto di recupero concesso l’arbitro ha allontanato dalla panchina della Juventus il collaboratore Roberto Baronio, reo di aver protestato eccessivamente per uno scontro in campo non sanzionato.

Nel secondo tempo gli uomini del tecnico Fonseca faticano a produrre giocate realmente degne di nota nonostante gli sforzi compiuti per esempio al 68′ con Carles Perez. I calciatori di mister Pirlo trovano infine il raddoppio al 69′ tramite l’autorete firmata da Ibanez, provando ad anticipare Ronaldo sul passaggio di Kulusevski dalla destra. Nel finale è poi inutile il colpo di testa impreciso del subentrato Dzeko all’83’. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 32 nella classifica della Serie A sorpassando in questo modo i diretti rivali di giornata della Roma, rimasti appunto fermi con i loro 40 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia rimasta a lungo in equilibrio per merito soprattutto del palleggio della Roma, che condivide il possesso palla finale al 50% con la Juventus. I bianconeri hanno saputo distinguersi per l’accuratezza nei passaggi, l’89% contro l’85% a fronte del 443 a 458 negli appoggi completati, oltre ad aver effettuato più recuperi, 39 a 28. Tutte e due le compagini hanno collezionato 3 occasioni da gol ciascuna così come 3 a testa sono stati i tiri indirizzati nello specchio della porta per entrambe le squadre, 3 a 14 invece quelli totali per i giallorossi e Ronaldo in evidenza sia per le 3 conclusioni che per le 3 chances collezionate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Roma è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 9 nel computo dei falli commessi, 3 da parte di Morata, e l’arbitro Daniele Orsato, proveniente dalla sezione di Schio, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Arthur e Cristiano Ronaldo da un lato, Mancini e Kumbulla dall’altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Sono le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo, di quando c’è da soffrire. Sapevamo che dovevamo mettere in campo l’umiltà e il sacrificio e riuscire a fare male alla Roma. La sconfitta con l’Inter in campionato è stata la giornata peggiore che potevamo avere ma la fortuna di giocare e vincere subito una finale ci ha dato consapevolezza di quello che possiamo fare. Scudetto? Abbiamo una partita da recuperare e siamo lì. Ho sentito un fastidio ma non penso sia nulla di grave.”

IL TABELLINO

Juventus-Roma 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 13′ Ronaldo(J); 69′ AUTO Ibanez(R). Assist: 13′ Morata(J); 69′ Kulusevski(J).

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci(85′ Demiral), Chiellini, Alex Sandro(85′ De Ligt); McKennie(65′ Cuadrado), Arthur, Rabiot, Chiesa(82′ Bernardeschi); Morata(65′ Kulusevski), Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

ROMA (3-5-2) – Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp(77′ Bruno Peres), Cristante(63′ Perez), Villar(62′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral(63′ Dzeko). Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio).

Ammoniti: 34′ Mancini(R); 37′ Arthur(J); 54′ Kumbulla(R); 62′ Ronaldo(J).

