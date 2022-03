Video/ Juventus Salernitana (2-0) gol e highlights: Dybala-Vlahovic per i 3 punti!

VIDEO JUVENTUS SALERNITANA (2-0): DYBALA-VLAHOVIC, 3 PUNTI!

Allo Stadium finisce 2 a 0 la sfida tra Juventus e Salernitana, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Parte subito bene la squadra di casa, alla ricerca di un piccolo riscatto dopo la grande delusione dell’eliminazione in Champions per mano del Villarreal. Il vantaggio arriva dopo appena 5 minuti dall’inizio del match: ad andare a segno è Paulo Dybala, con un gol arrivato su assist di Vlahovic. Serbo che dopo qualche buona occasione, finisce lui stesso sul tabellino dei marcatori al 29′: De Sciglio crossa bene e trova la testa dell’ex Fiorentina, che sta volta non sbaglia. Sul finale di primo tempo tenta di farsi vedere avanti la Salernitana: a provare il tiro è un ottimo Bonazzoli. Il secondo tempo comincia proprio da dove era terminato il primo. I campani si fanno vedere in avanti e si rendono particolarmente pericolosi ancora con Bonazzoli e con il neo-entrato Verdi: entrambi impegnano Szczesny – chiamato agli straordinari – in più di un’occasione. I granata lasciano l’anima in campo ma il gol non arriva: al 90′ festeggia dunque la Juve, che batte dunque la Salernitana. 3 punti pesantissimi che potrebbero regalare, nella prossima giornata, il sorpasso all’Inter.

VIDEO JUVENTUS SALERNITANA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Juventus Salernitana, Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo aggredito bene la partita perché rischiavamo di entrare sonnecchiando in campo. C’era rimasta addosso l’eliminazione di mercoledì, nessuno se lo aspettava di andare fuori dall’Europa. Dopo i ragazzi sono stati bravi ad aggredire la partita, nel secondo tempo siamo stati più stanchi e potevamo fare più gol. L’importante era allungare da chi ci insegue e ora siamo a -4 dal secondo posto”. Davide Nicola ha risposto così: “La Juve ha le sue qualità e non lo scopro io, prendere gol dopo 10 minuti compromette. Partiamo ancora un po’ contratti prima di subire uno schiaffo. Io oggi sono molto soddisfatto della gara dei miei ragazzi, hanno dato tutto quello che potevano dare. Queste partite servono anche per crescere. Mi sarebbe piaciuto fare almeno un gol, sarebbe stato interessante. Nel secondo tempo non abbiamo mai smesso di pressare la Juve in uscita”.

VIDEO JUVENTUS SALERNITANA: IL TABELLINO

JUVENTUS SALERNITANA 2-0

MARCATORI: 5′ Dybala, 29′ Vlahovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini (46′ Rugani), Pellegrini; Cuadrado (90′ Miretti), Danilo, Arthur (70′ Bernardeschi), Rabiot; Dybala (58′ Morata), Vlahovic (90′ Kean). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Soulé.

SALERNITANA (4-2-3-1) Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri (69′ Ribery); Coulibaly L. (46′ Ederson), Radovanovic (77′ Coulibaly M.); Zortea, Bonazzoli (77′ Mikael), Perotti (60′ Verdi); Djuric. All. Nicola. A disp. Belec, Bohninen, Ranieri, Kastanos, Obi, Dragusin, Gagliolo

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta