Video/ Juventus Servette donne (4-0): highlights e gol. Poker di Bonfantini al 90′!

VIDEO JUVENTUS-SERVETTE (4-0): LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Juventus Womens supera il Servette per 4 a 0. Nel primo tempo sono sicuramente le padrone di casa guidate da mister Montemurro a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva specialmente al 7′ quando Rosucci manda la sfera alta sopra la traversa della porta avversaria ma è Hurtig a mettere a segno la rete del vantaggio al 9′ grazie all’assist fornitole da Bonansea.

I minuti scorrono sul cronometro e le bianconere trovano il gol del raddoppio al 20′ tramite il calcio di rigore concesso per fallo di Felber ai danni di Boattin e trasformato con successo da Girelli. Al 29′ Caruso spreca un’ottima opportunità a tu per tu con l’estremo difensore Pereira agevolandone la parata in corner. Nel finale del primo tempo le svizzere rimpiazzano Tufo con Fleury già al 31′ e non inquadrano il bersaglio con la conclusione di Mäendly al 43′. Intanto Fleury ha sostituito Tufo al 31′ tra le calciatrici del Servette.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa le piemontesi continuano a dominare il match tramite il possesso del pallone e le svizzere tentano di suonare la carica intorno al 56′ con un tiro di Nakkach parato da Peyraud-Magnin. Il tempo passa e la Vecchia Signora cala il tris al 64′ per merito del nuovo calcio di rigore realizzato da Girelli al 64′ a causa del fallo commesso da Soulard nei confronti di Hurtig. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio pure per la traversa centrata all’86’ da Zamanian e per il poker dell’altra neo entrata Bonfanti al 90′.

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro serbo J. Cvetkovic ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Peyraud-Magnin da un lato, Mäendly e Soulard dall’altro. I tre punti conquistati in questo sesto turno della competizione europea permettono alla Juventus Women di salire a quota 11 nella classifica del girone A della Champions League femminile mentre il Servette non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

IL TABELLINO

Juventus Women-Servette 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 9′ Hurtig(J); 20′ RIG., 64′ RIG. Girelli(J); 90′ Bonfantini(J).

Assist: 9′ Bonansea(J).

JUVENTUS WOMEN (4-3-3) – Peyraud-Magnin; Lundorf(66′ Hyyrynen), Lenzini, Salvai, Boattin(76′ Nilden); Rosucci, Pedersen(80′ Staskova), Caruso(66′ Zamanian); Bonansea, Girelli, Hurtig(76′ Bonfantini). A disp.: Aprile, Gama, Cernoia, Giai, Pfattner. Allenatore: Montemurro.

SERVETTE (5-4-1) – Pereira; Tufo(31′ Fleury), Soulard(89′ Guede), Felber(79′ Tamplin), Spalti, Mendes(89′ Bourma); Nakkach, Lagonia(80′ Peiro Gimenez), Maendly, Padilla-Bidas; Boho Sayo. A disp.: Droz. Allenatore: Severac.

Arbitro: J. Cvetkovic (Serbia).

Ammoniti: 33′ Mäendly(S); 63′ Soulard(S); 63′ Peyraud-Magnin(J).

