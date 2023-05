VIDEO/ Juventus Siviglia (1-1) gol e highlights: Gatti riaccuffa il pari al 97′

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS SIVIGLIA: LA AGGIUSTA GATTI

La Juventus riacciuffa in extremis un pari che la rimette in carreggiata nella corsa verso Istanbul per la finale di Europa League. Partenza aggressiva della Juventus con Gudelj che libera l’area al 3′ su un corner per i bianconeri, subito dopo sballato un tentativo di Locatelli che aveva cercato la conclusione a girare. Il Siviglia prova a riorganizzarsi, al 12′ interessante punizione per Rakitic che mette nel mezzo per Ocampos, fuori misura il colpo di testa. La scena si ripete al 14′ e al 17′, sicuro Szcesny nel primo caso su Ocampos che col suo colpo di testa al terzo tentativo impegna il portiere polacco. Grande chance per la Juventus al 19′ con Di Maria che manda in porta Vlahovic, doppio miracolo di Bounou ma l’azione era ferma per fuorigioco: subito dopo clamoroso errore di Vlahovic che spedisce alle stelle in area un cioccolatino di Kostic. La difesa della Juventus però traballa: al 25′ Ocampos manca una clamorosa occasione sotto misura, al 26′ però gli andalusi passano con En-Nesyri che finalizza un micidiale contropiede. Al 34′ c’è una tegola per Mendilibar, costretto alla sostituzione dell’ottimo Ocampos, in fortunato, che lascia spazio a Montiel. Al 38′ scende bene Jesus Navas e Danilo deve chiudere difensivamente su En-Nesyri, al 43′ il primo ammonito della partita è Rabiot nella Juventus per un fallo ai danni di Fernando.

La Juventus inizia il secondo tempo con Chiesa e Iling-Junior in campo al posto di Kostic e Miretti. Chiesa prova subito a sfruttare la sua velocità negli affondi, al 9′ su punizione Di Maria chiama l’inserimento dell’esterno che non arriva però all’impatto col pallone. Al 12′ super giocata di Iling-Junior che in slalom entra in area ma non trova l’assist vincente. Cerca nuove soluzioni Allegri, entra Milik al posto di Vlahovic che non prende bene la sostituzione, quindi Gatti per Bonucci che aveva chiesto il cambio. Al 19′ ci prova ancora Iling-Junior, dalla distanza ma senza fortuna. Entra Paul Pogba al posto di Di Maria. Il finale di partita è infuocato, arrivano cartellini gialli per Rakitic, Locatelli, Gil e Chiesa, sanzionato anche Bade, poi proteste bianconere per un contatto in area su Rabiot proprio di Bade, che entra a gamba tesa e rischia moltissimo. 6′ di recupero con la Juventus che cerca il tutto per tutto, Pogba è entrato con buona ispirazione e prova a lavorare bene dei palloni sulla trequarti, giallo anche per Lamela ma all’ultimo pallone della gara la Juventus trova il pareggio. Segna Gatti che schiaccia a rete quasi sulla linea di porta sul secondo palo su sponda di Pogba da calcio d’angolo, pari finale che può essere preziosissimo per i bianconeri.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS SIVIGLIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Max Allegri il gol di Gatti può essere la svolta per la Juventus: “La rete nel finale cambia il quadro generale perché c’è più fiducia, anche perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto bene fino al loro gol, sembrava quasi facile andare dentro. Il pericolo era prendere il secondo gol perché loro sono esperti. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto un bel secondo tempo. Per la voglia di andare a cercare questo gol il pari penso sia meritato. Sono fiducioso per il ritorno perché questa squadra ha dimostrato tutto l’anno che nelle difficoltà si è sempre rialzata. Son contento per loro, per quello che hanno fatto stasera. Gli elementi già non mancavano, sapevamo delle difficoltà. A Manchester perdevano 2-0 e hanno avuto la bravura di crederci, contro queste squadre ci vuole calma e lucidità. Dopo l’1-0 abbiamo rischiato ma i ragazzi son stati bravi”.

Per José Luis Mendilibar però il Siviglia può motivarsi dall’episodio finale: “È stato un buon primo tempo, abbiamo cercato di rubare palloni alla Juve. Nel secondo tempo forse abbiamo mollato quel ritmo, ci hanno pressato un po’ di più e ci hanno stretti nella nostra metà campo. L’idea non era quella di stare dietro a difendere ma di fare come nel primo tempo. Non so se sia merito loro o demerito nostro. L’angolo è stato concesso dopo il recupero. Non avendo chiuso la partita prima di quella giocata era logico che dopo doveva far battere l’angolo. Il calcio è così, a volte favorisce te e a volte gli avversari. Se non avessero fatto gol ce ne saremmo dimenticati, così sicuramente lo ricorderemo”.

