Video/ Juventus Spal (2-0): highlights e gol, decidono Pjanic e CR7 (Serie A)

Per la Juventus nessun problema contro la Spal allo Stadium: il video di Juventus Spal ci racconta la vittoria per 2-0 dei bianconeri, firmata da Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. La squadra allenata da Maurizio Sarri continua a non incantare, ma soprattutto nel secondo tempo ha espresso una supremazia schiacciante contro gli estensi che subiscono così la quinta sconfitta nelle sei partite disputate in questo campionato. Il match inizia un po’ al piccolo trotto, con la Juventus che comunque sfiora il gol al 9′ con un colpo di testa di Khedira, su cross di Cuadrado, che esce d’un soffio a lato. La Spal riesce comunque a ripartire con buona attenzione, al 15′ ci prova Petagna, poi De Ligt deve chiudere su un’interessante ripartenza avversaria. La Juventus cambia marcia nel finale di tempo: miracolo di Berisha su Ramsey che però di testa da due passi divora un gol fatto, al 45′ il risultato si sblocca comunque con Pjanic che, complice una deviazione di Valdifiori, trova l’eurogol dalla distanza.

VIDEO JUVENTUS SPAL: IL SECONDO TEMPO

Spettacolare la ripresa della Juventus, forse la frazione più convincente di questo inizio di campionato. Berisha le prende tutte, sventando in particolare al 9′ un colpo di testa di Khedira e poi una conclusione ravvicinata di Cristiano Ronaldo. Gli estensi non riescono però più a ripartire e al 33′ CR7 riesce a chiudere definitivamente i conti, tornando al gol di testa su cross di un convincente Dybala. Il finale di partita con la Juventus in doppio vantaggio è accademia, con Berisha che nel recupero deve negare ancora il gol a Cristiano Ronaldo. Una prestazione in crescendo per i bianconeri, un buon segnale anche in vista della Champions League e pure verso la grande sfida con l’Inter che monopolizzerà la prossima giornata di campionato.

