Video/ Juventus Spezia (risultato 2-0) gol e highlights: si sblocca Milik! (Serie A)

VIDEO JUVENTUS SPEZIA (2-0): VLAHOVIC E MILIK!

La Juventus torna alla vittoria dopo due pareggi di fila, 2-0 a uno Spezia comunque coriaceo che ha alzato bandiera bianca solo nel recupero: vediamo allora il video di Juventus Spezia, per la 4^ giornata di Serie A. Vlahovic si prende subito il proscenio segnando un’altra punizione capolavoro al 9′, esecuzione molto simile a quella realizzata contro la Roma. Juventus che ha iniziato comunque a testa bassa, con Bastoni costretto all’ammonizione all’11’ per un fallo su Miretti. La Juventus fa un insistito possesso palla e cerca di trovare nuovi spazi, in evidenza Miretti che al 25′ cerca la soluzione di potenza ma vede la sua conclusione murata dalla difesa ospite. Al 27′ deve salvare Kiwior su un cross basso di Vlahovic, col serbo che al 29′ arriva al colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Cuadrado ma manda fuori da due passi. La Juventus prova a controllare ma al 41′ c’è la tegola del nuovo infortunio di Szczesny, che cade male su un’uscita e deve essere sostituito da Perin.

Dopo 5′ nella ripresa è già lampo dello Spezia con Bremer che deve chiudere su una girata di Gyasi. All’8′ Nikolau devia in corner una gran botta di Miretti. Di Maria e Kostic prendono il posto di Kean e Cuadrado nella Juventus, nello Spezia Agudelo e Strelec rilevano Kovalenko e Gyasi. Al 21′ grande chance per il raddoppio juventino con un colpo di testa di Vlahovic salvato praticamente sulla linea da Dragowski, mentre al 25′ una deviazione fa finire in angolo una insidiosa conclusione di Miretti lasciata partire dall’interno dell’area di rigore spezzina. Al 37′ anche Danilo entra bene in area ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Un pizzico di tensione in casa juventina con gli uomini di Allegri che temono la beffa non avendo chiuso la partita, ma a togliere le castagne dal fuoco ai padroni di casa ci pensa Arek Milik che, subentrato a Vlahovic al 40′ della ripresa, al 92′ sigla il gol del definitivo 2-0 ricevendo palla da Miretti, girandosi palla al piede in area e non lasciando scampo a Dragowski.

VIDEO JUVENTUS SPEZIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Max Allegri il ritorno alla vittoria deve regalare fiducia alla Juventus: “Con l’arrivo di Paredes cambierà che abbiamo fatto un grande acquisto. Stasera abbiamo fatto un pezzo del primo tempo molto buono, poi abbiamo abbassato i ritmi e ci siamo incasinati per conto nostro. Non abbiamo subito praticamente niente, potevamo fare il secondo gol prima. Abbiamo avuto l’occasione di Vlahovic, altre due dove ci siamo incasinati. Situazioni ne abbiamo avute, abbiamo concesso niente. Vincere le partite non è semplice, non è che perché è lo Spezia devi vincere 4-0. Ora giocare con le piccole è diverso, ti aggrediscono, ti saltano addosso. Una volta venivano e stavano nella loro metà campo. Milik è un giocatore tecnicamente molto bravo, basta vedere come passa la palla. Ha fatto un gol straordinario stasera, è importante, è un titolare perché Vlahovic non può giocarle tutte.”.

Luca Gotti invita lo Spezia a sfruttare la sconfitta per maturare: “Rispetto alla partita in casa dell’Inter la mia squadra ha dimostrato maggiore personalità nel gestire i momenti della partita. Ha mostrato un’idea più comune nella lettura delle due fasi di gioco. Una squadra che mi ha dato l’impressione di avere la stessa lettura, che ti consente di avere tempi di aggressione comuni e uguale per le linee di passaggio. In certi momenti anche di un certo pregio. Però non sono contento del risultato, non posso esserlo. Giochi per larghi tratti alla pari con la Juve qui e vieni via senza punti, addirittura prendendo il secondo gol nel finale che mi fa rosicare di più”.

