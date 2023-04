Video/ Juventus Sporting Lisbona (1-0) gol e highlights: Gatti spazza via la paura

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS SPORTING LISBONA: PERIN E GATTI SUPER!

Andiamo a leggere la sintesi della partita prima di vedere il video di highlights e gol di Juventus Sporting Lisbona. Dalla paura per il malore di Szczęsny alla gioia per il gol di Gatti, fino al sollievo per l’incredibile doppio miracolo di Perin che nel recupero ha salvato il risultato. Juventus-Sporting Lisbona non ha lesinato emozioni e ci ha tenuti incollati allo schermo fino al triplice fischio. Si decide tutto giovedì prossimo, in Portogallo, ma la Vecchia Signora parte da una situazione di vantaggio grazie all’1-0 maturato allo Stadium. Dove i padroni di casa, soprattutto nel primo tempo, faticano a prendere le misure agli ospiti che sfiora il vantaggio con Morita, Coates e Gonçalves.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ La Juve vince di misura, diretta gol live score

Il portiere polacco tiene la saracinesca abbassata finché all’improvviso non inizia ad avvertire una forte oppressione al petto., accompagnata da palpitazioni e tachicardia. Grande spavento per il numero 1 che abbandona il campo in lacrime – viene consolato sia dai compagni che dagli avversari che hanno compreso cosa stesse accadendo – e si sottopone immediatamente a un elettrocardiogramma che fortunatamente dà esito negativo, anche se per precauzione nei prossimi giorni effettuerà ulteriori accertamenti per assicurarsi che sia stato solo un disturbo passeggero. Nella serata in cui Chiesa, Milik, Di María e Vlahović non riescono a incidere, ci pensa un difensore a sbrogliare la matassa: Gatti, che si era messo in luce già l’anno scorso in Serie B con la maglia del Frosinone, approfitta dell’uscita a vuoto di Adán per ribadire in rete con un tap-in “agevolato” inoltre dall’intervento goffo di Diomande che praticamente gli fornisce l’assist per il gol decisivo. La semifinale di Europa League è più vicina, la Juve avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno, ma tra una settimana non sono ammessi passi falsi.

DIRETTA/ Manchester United Siviglia (risultato finale 2-2): finale al cardiopalma!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS SPORTING LISBONA: I PROTAGONISTI

La foto di copertina non può che essere dedicata a Federico Gatti: “Non so neanche come descrivere a parole questa emozione, dedico il gol a mio nonno che è mancato a dicembre, oltre che alla mia ragazza che è sempre al mio fianco. Un piccolo passo verso le semifinali, è stata una partita durissima, lo Sporting ci ha messo davvero in difficoltà, giovedì prossimo ci aspetta un’altra battaglia. In Europa prendiamo pochissimi gol anche se stasera Mattia ci ha dato una grossa mano, non possiamo rischiare in questo modo dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Negli ultimi mesi sono cresciuto tantissimo, devo ringraziare i miei compagni che dal primo giorno mi hanno aiutato ad ambientarmi e a farmi sentire a mio agio”.

DIRETTA/ Bayer Leverkusen Union SG (risultato finale 1-1): Wirtz regala il pari!

Wojciech Szczęsny rassicura tutti presentandosi ai microfoni di Sky Sport subito dopo il match con un sorriso a 32 denti: “Sto bene, ho appena fatto tutti i controlli ed è tutto a posto. In realtà mi ero accorto che Mattia stava molto bene e quindi è stata tutta una messa in scena per farlo giocare. Devo fargli i complimenti, è un ragazzo d’oro. Peccato non sia entrato anche Carlo, avrebbe fatto il fenomeno anche lui. Scherzi a parte, lì per lì mi sono spaventato a morte, facevo fatica a respirare e a quel punto l’ansia e la paura hanno preso il sopravvento. Mi dispiace se vi siete preoccupati per me, ma il peggio è passato”.

Accanto al portiere polacco c’è proprio Mattia Perin, che nell’extra-time ha salvato il risultato con una doppia parata miracolosa su Gonçalves e Bellerin: “Credo che si veda chiaramente in campo come tra noi portieri ci sia una sinergia incredibile, ci miglioriamo a vicenda perché siamo grandi professionisti, siamo i primi a scherzare e a fare i burloni ma quando c’è da fare sul serio tiriamo fuori tutto il nostro valore. Quello di oggi era solo il primo round, tra una settimana ci sarà la resa dei conti e non potremo sbagliare nulla”.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SPORTING LISBONA 1-0 (0-0)

JUVENTUS (3-4-3): Szczęsny (44’ Perin); Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli (86’ Paredes), Rabiot, Kostić (62’ Fagioli); Di María (86’ Pogba), Milik (62’ Vlahović), Chiesa. All. Massimiliano Allegri.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adán; St. Juste (45’+4’ Diomande), Inácio, Coates; Esgaio (77’ Bellerin), Morita, Gonçalves, Nuno Santos (62’ Reis); Edwards (77’ Essugo), Chermiti (62’ Gomes), Trincão. All. Rúben Amorim.

ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR).

AMMONITI: 21’ Inácio (S), 24’ Rabiot (J), 66’ Vlahović (J).

RECUPERO: 5’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 73’ Gatti (J).

© RIPRODUZIONE RISERVATA