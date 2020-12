Video/ Juventus Torino (2-1): highlights e gol. Bonucci decide il Derby!

VIDEO JUVENTUS TORINO (2-1): LA PARTITA

Vittoria in rimonta per la Vecchia Signora nel Derby della Mole occorso ieri per la 10^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Juventus e Torino, la squadra di Pirlo ha fatto non poca fatica contro i granata, poi comunque battuti con risultato di 2-1. Per i granata di Giampaolo dunque l’ennesimo smacco: e dire che pure la via era stato il Toro a trovate presto il vantaggio. E’ infatti già al nono minuto di gioco che il derby si sblocca in favore degli uomini di Giampaolo con un eccellente gol a firma di Nkoulou: tempo pochi minuti pure i granata tentano il raddoppio con l’eccellente occasione da gol di Zaza, pure però parato da Szczesny. Prima dell’intervallo sono sempre gli ospiti a gettare scompiglio di fronte al numero della Vecchia Signora, ma di fatto il risultato rimane inchiodato sulla1-0 a favore del Torino. È dunque solo nel secondo tempo che la Vecchia Signora costruisce la sua vittoria, per cui pure abbiamo dovuto attendere un poco, nonostante i tanti colpi di scena all’Allianz Stadium. Al 57’ la Juventus prova il pareggio con buon gol di Cuadrado: rete che per viene annullata Var per fuori gioco. Ancora sotto di un gol, i bianconeri non si arrendono, ma è solo all’80′ che riescono finalmente a sfondare lo specchio di Sirigu, con grande azione di testa di McKennie (su assist di Cuadrado). Nel finale è dunque la Juventus a prendere in mano le redini del gioco e a pressare la difesa granata: sono un paio di occasioni da gol (con Dybala), mentre è al 89’ che Bonucci segna la rete del vantaggio, e infine anche della vittoria bianconera. La rete del difensore juventino e il rosso dato a Pinsoglio dalla panchina saranno le ultime emozioni di questo derby.

IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 2-1

RETI: 9′ Nkoulou (T), 77′ McKennie (J), 88′ Bonucci (J)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (71′ Alex Sandro); Kulusevski (57′ Ramsey), Bentancur, Rabiot (71′ McKennie), Chiesa; Dybala (91′ Bernardeschi), Ronaldo. All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty (90′ Segre), Ansaldi (92′ Bonazzoli); Zaza (74′ Lukic), Belotti. All. Giampaolo

Ammoniti: Kulusevski (J), Lyanco (T), de Ligt (J), Lukic (T), Bonazzoli (T), Cuadrado (J)

Espulso: Pinsoglio (J) dalla panchina bianconera

