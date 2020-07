Video/ Juventus Torino (4-1) highlights e gol: Dybala e Ronaldo verso lo Scudetto

Ecco il video con gol e gli highlights di Juventus Torino, derby della Mole valevole per la trentesima giornata di Serie A. Il Toro regge appena una manciata di minuti: al terzo giro d’orologio, infatti, Dybala si mette in mostra con un’iniziativa in velocità, prepara il sinistro e travolge Sirigu con una conclusione deviata da Izzo. Gli uomini di Sarri vanno alla ricerca del raddoppio prima con Bentancur e Ronaldo, poi con Bernardeschi. Il Torino di Longo fatica terribilmente a contenere la verve offensiva della Juventus, infatti cade sulla giocata di Cuadrado, che concretizza la pressione bianconera con il gol del 2-0. La formazione ospite prova a scuotersi con le iniziative di Verdi. Serve, però, un calcio di rigore al Toro per rimettersi in corso. Allo scadere del primo tempo, dopo un fallo di mano di De Ligt, i granata accorciano le distanze con il ‘gallo’ Belotti dal dischetto. La rete imprime fiducia agli uomini di Longo, che tornano in campo con convinzione e morale alto. La Juventus subisce leggermente la pressione avversaria, ma torna a pungere letalmente con una punizione di Cristiano Ronaldo. CR7 supera la barriera granata con una conclusione di precisione. Sul 3-1 la partita è virtualmente chiusa, anche se c’è ancora spazio per un’altra rete juventina. Nel finale è il subentrato Djdji che permette ai bianconeri di allungare con un pasticcio personale. Finisce 4-1. Juventus sempre più prima, Torino in crisi.

LE DICHIARAZIONI – Ai microfoni di Sky Sport per la Juventus c’è Cristiano Ronaldo. L’attaccante esulta per la vittoria e per il gol, ma guarda subito avanti. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto e mettiamo pressione alla Lazio”, ha detto. “L’obiettivo è raggiunto, abbiamo vinto. Avevo bisogno di un gol su punizione per prendere fiducia”. Non ha preso bene la sconfitta, invece, mister Longo: “Analizzando i dati dico che abbiamo giocato a viso aperto, contro una Juve che sapevamo poteva farti male. Il risultato è pesante rispetto a quello che si è visto sul campo. I primi due gol sono nati per nostre leggerezze ma abbiamo continuato a giocare. Diciassette tiri verso la porta dimostrano il tipo di partita che abbiamo fatto. Per lunghi tratti abbiamo dominato la partita”.

TABELLINO JUVENTUS TORINO RISULTATO FINALE 4-1

Marcatori: pt. 3′ Dybala (J), 29′ Cuadrado (J), 45’+6 rig. Belotti (T), st. 16′ Ronaldo (J), 42′ aut. Djidji (J) Ammoniti: pt. 26′ Bonucci (J), 39′ Pjanic (J), st. 13′ Izzo (T), 14′ Aina (T), 25′ Dybala (J) Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic (st. 4′ Matuidi), Rabiot; Bernardeschi (st. 10′ D. Costa), Dybala (st. 35′ Higuain), Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Muratore, Olivieri. Allenatore: Sarri Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (st. 39′ Djidji); De Silvestri (st. 35′ Edera), Meite, Lukic, Aina (st. 39′ Ansaldi); Berenguer, Verdi (st. 23′ Millico), Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Zaza, Singo, Ghazoini, Nkoulou, Adopo, Rincon. Allenatore: Longo. Arbitro: Maresca di Napoli

