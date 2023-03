Video/ Juventus Torino (4-2) gol e highlights: Bremer fa valere la dura legge dell’ex

VIDEO JUVENTUS TORINO: FUOCHI D’ARTIFICO ALLO STADIUM

Video Juventus Torino gol e highlights del derby della Mole valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Vincono i bianconeri sul risultato di 4-2 contro i granata, passati due volte in vantaggio e infine beffati dal sorpasso definitivo della Juventus. Come detto, ad andare avanti sono stati i ragazzi di Juric che al terzo minuto erano già 1-0 con il guizzo di Karamoh che corregge in rete una deviazione di Buongiorno. La risposta bianconera arriva al sedicesimo con il cross di Kostic e il diagonale di Cuadardo che sigla il suo quarto gol nella storia dei derby. E’ poi il turno di Sanabria con il centro numero sei in campionato: taglio sul primo palo, pallone splendido di Ilic e beffato Szczesny. Sembrava finito così il primo tempo invece Di Maria da calcio d’angolo trova la zuccata di Bremer che inchioda Milinkovic per il 2-2.

La ripresa vede un match caratterizzato dalle traverse: prima Vlahvoic, poco freddo a tu per tu con Milinkovic, e poi con Linetty, arcobaleno (quasi) perfetto che si schianta sul montante sopra la testa di Szczesny. Arriva però successivamente la concretezza bianconera con il colpo di testa dell’ex Bremer, servito da Di Maria, per il primo (e definitivo) sorpasso bianconero. La Juve poi dilaga con il poker di Rabiot nato da una punizione toccata dallo stesso Bremer e finalizzata dal francese al settimo gol in stagione. Un successo che viene impreziosito dal rientro in campo di Pogba, capace di rivitalizzare l’ambiente dentro e fuori dal campo.

VIDEO JVUENTUS TORINO: KOSTIC PUNTUALE, BREMER CROCE E DELIZIA

Video Juventus-Torino, un derby da sei gol, due traverse e mille emozioni. E’ stata anche la gara che ha dato la possibilità a Kostic di mettere a referto il suo settimo assist in Serie A, dietro solo a Kvaratskhelia del Napoli (9) e Milinkovic-Savic della Lazio (8) L’ex Francoforte ha infatti servito il passaggio vincente per il momentaneo 1-1 di Cuadrado, oltre ad aver giocato una gara intensa in entrambe le fasi. Giornata particolare per Bremer, non solo per la stracittadina vissuta da ex, ma anche per quanto mostrato in campo. Dopo un primo tempo condizionato dal grave errore sul 2-1 di Sanabria, il brasiliano si è riscattato con un gol che è valso i tre punti. Uno stacco imperioso che fulmina Milinkovic-Savic e spiana la strada.

In casa granata da lodare la prestazione di Schuurs, capace di mettersi nel taschino Vlahovic senza mai rischiare, e Sanabria. Non solo il gol per l’ex Genoa, ma anche una prova completa sotto il punto di vista del ruolo dell’attaccante. Aveva davanti a sé il suo vecchio compagno Bremer ma non si è fatto intimorire, anzi, mettendolo in seria difficoltà in occasione del 2-1. Bene anche Rodriguez, attento e concentrato per tutta la gara. Senza dubbio, peggiore in campo Radonjic che entra al 60′ ed esce al 75′ dopo essere costato il 3-2 e le critiche pesanti, soprattutto post partita, da parte Ivan Juric.

VIDEO JUVENTUS TORINO, IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 4-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 4-2): 2′ Karamoh (T), 16′ Cuadrado (J), 43′ Sanabria (T), 46′ Danilo (J), 26′ st Bremer (J), 36′ st Rabiot (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer (45′ st Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado (23′ st De Sciglio), Fagioli, Barrenechea (23′ st Pogba), Rabiot, Kostic; Di Maria (23′ st Chiesa), Vlahovic (41′ st Kean sv). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling Jr. All.: Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (39′ st Gravillon), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty (29′ st Ricci), Ilic, Rodriguez (29′ st Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (14′ st Radonjic, 29′ st Seck); Sanabria. A disp.: Florenza, Gemello, N’guessan, Bayeye, Adopo, Gineitis. All.: Juric

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Rodriguez (T) e Ricci (T)

VIDEO JUVENTUS TORINO













