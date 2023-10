Video/ Juventus Torino (risultato 2-0) gol e highlights: Allegri re del derby (Serie A 8^ giornata)

VIDEO JUVENTUS TORINO (2-0): DERBY AI BIANCONERI

Un altro derby vinto per la Juventus che non fallisce l’appuntamento contro il Torino. La Juventus è scesa in campo con grande determinazione nel derby ed è andata a segno al 5′, ma la rete di Kean è stato annullata per fuorigioco. Il Torino ha cercato di reagire, con Weah che ha provato a sfondare al 14′, ma la sua azione è stata fermata da Lazaro. Al 17′, è stato proprio Lazaro a cercare la prima conclusione per il Torino, ma il suo tiro è volato sopra la traversa dopo un cross di Bellanova. La Juventus ha risposto con un affondo di Kostic al 19′, ma il suo tiro-cross non ha creato problemi a Milinkovic-Savic. Al 20′, Bellanova è stato ammonito per un fallo su Rabiot, e sulla conseguente punizione, Bremer ha mancato il bersaglio con un colpo di testa.

Video/ Cagliari Roma (1-4) gol e highlights: la doppietta di Lukaku gela i sardi (Serie A, 8 ottobre 2023)

Al 26′, Bremer è stato nuovamente pericoloso con un tiro dalla distanza deviato in angolo. Il Torino ha continuato a premere e al 27′, Szczesny ha deviato in angolo un tentativo di Bellanova. Sul corner successivo, Ilic ha servito Bellanova, ma il suo colpo di testa non ha impensierito Szczesny. Al 33′, è stato Bremer a colpire di testa in area, ma senza successo. La Juventus ha esercitato pressione negli ultimi minuti del primo tempo, ma l’ultimo tiro prima dell’intervallo è stato di Bellanova, che tuttavia non è riuscito a trovare la porta.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Colpo viola al "Maradona"! Diretta gol live score: (oggi 8 ottobre 2023)

VIDEO JUVENTUS TORINO: IL SECONDO TEMPO

La Juventus ha iniziato il secondo tempo con Miretti al posto di Milik. Dopo appena 2′, la Juventus è passata in vantaggio: c’è stata confusione in area, con Milinkovic-Savic che è uscito male, e Kean ha tirato, con Rodriguez che ha salvato sulla linea, ma Gatti ha ribattuto in rete segnando il suo primo gol in Serie A. La rete è stata convalidata dopo il controllo del VAR, che ha rilevato che Kean era tornato in gioco dopo aver ricevuto palla da Tameze. Il Torino ha faticato a reagire, e al 16′, Milik ha sparato sopra la traversa dopo un tiro da fuori area e, sul corner successivo, ha siglato il raddoppio con un colpo di testa, approfittando di un’uscita errata del portiere serbo.

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato finale 1-3): la chiude Nico Gonzalez! (8 ottobre 2023)

Nella seconda metà del secondo tempo, Kean e Gatti sono stati vicini al terzo gol, mentre il Torino sembrava ormai avere perso fiducia. Gatti è stato ammonito per un fallo su Vlasic, e nel finale di partita, il Torino ha avuto due opportunità per segnare e accorciare le distanze. Al 42′, Vojvoda ha crossato e Zapata ha colpito di testa, ma Szczesny non si è fatto sorprendere. Al 44′, Sanabria ha concluso in girata su cross di Tameze, ma il pallone è uscito di pochi centimetri dal bersaglio. È stata l’ultima emozione di un derby che la Juventus ha vinto e controllato con il minimo sforzo.

VIDEO JUVENTUS TORINO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Massimiliano Allegri incassa un’altra vittoria importante per la Juventus: “Sono contento per Gatti che dopo il Sassuolo si è ripreso molto velocemente, farà altri sbagli come tutti ma deve rimanere sereno. Abbiamo trovato un Torino che non riuscivamo ad andare a prendere, poi ci siamo messi a difendere col 4-4-2 e lì siamo andati in crescendo. Difensivamente siamo stati ordinati, abbiamo giocato un buon calcio. Dopo la sosta riprenderemo a lavorare e avremo una grande partita. Col Sassuolo ci sono stati errori singoli, son quelle serate che capitano. Importante aver avuto una bella reazione, son cose che capitano e bisogna tornare alla normalità che alla Juve è vincere le partite. Stasera bisogna ringraziare i tifosi che son stati straordinari. Avere questo clima all’interno dello stadio per tutto l’anno sarebbe straordinario”.

Ivan Juric particolarmente deluso da un altro derby amaro per il Torino: “Frustrante è come nato il calcio d’angolo, ci succedono cose difficili da spiegare nei derby. L’approccio era stato giusto, nel secondo tempo abbiamo perso questa palla dietro e sui calci piazzati non abbiamo fatto bene. C’è sicuramente un grandissimo rammarico. La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo, togliendo riferimenti e giocando bene. Il secondo si è aperto così e diventa difficile analizzare, poi se la Juve si chiude diventa dura. Non mi aspettavo di prendere gol così, abbiamo regalato il primo calcio d’angolo. Ci sono stati tanti passaggi verso Zapata, Vlasic l’ho visto molto vivo, diciamo che non è stata una grande giornata per l’attacco. Per i tifosi è un dispiacere enorme, sono a Torino da due anni e mezzo e non sono riuscito a dare loro una gioia“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVENTUS TORINO

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Fiorentina Cagliari (risultato 3-0) gol e highlights. Viola da Champions (Serie A)VIDEO/ Roma Frosinone (risultato 2-0) gol e highlights. Lukaku e Pellegrini! (Serie A, 1 ottobre 2023)VIDEO/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-1) gol e highlights: colpo esterno! (Serie C, 1 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA