Video/ Juventus U 23 Albinoleffe (1-1): highlights e gol. Cori e Del Sole su rigore!

Un rigore per parte, un punto per parte: finisce così la sfida allo stadio Moccagatta, con la Juventus U23 che trova la rimonta in una partita che l’Albinoleffe ha provato a strappare, ma che avrebbe visto i giovani bianconeri immeritatamente puniti da una sconfitta. La Juventus parte al 4′ con un destro a giro di Ranocchia impegna severamente Savini che respinge con i pugni. I ritmi a inizio partita sono comunque piuttosto blandi, ancora Savini reattivo in un anticipo su Mosti, quindi al 32′ Israel commette fallo su Cori e l’Albinoleffe può usufruire di un calcio di rigore. Sono proprio i due protagonisti dell’azione a ritrovarsi di fronte dal dischetto, con Cori che porta in vantaggio i seriani spiazzando il portiere juventino. La Juventus U23 prova a reagire ma riesce a creare una vera occasione per il pareggio solo al 41′, con un cross di Correia che trova pronto all’inserimento Marques, il cui colpo di testa finisce sul palo, complice anche la deviazione di un difensore ospite. Nella ripresa Juventus U23 a caccia del pareggio, al 10′ Correia esplode un destro che finisce che sorvola di poco la traversa. Ancora Correia cerca la soluzione personale ma Savini si fa trovare pronto deviando in angolo. Alla mezz’ora la formazione di casa può usufruire, come gli avversari nel primo tempo, di un calcio di rigore: fallo di Mondonico su Petrelli, dal dischetto va Del Sole che spiazza Savini e realizza l’1-1. Il match si chiude di fatto così.

IL TABELLINO

Juventus U23-Albinoleffe 1-1

Reti: 32′ Cori rig., 75′ Del Sole rig.

Juventus U23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri (69′ Del Sole), Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Leone, Ranocchia, Felix Correia; Mosti (90′ Troiano), Tongya (46′ Petrelli); Marques (69′ Da Graca). All. Conte. A disp. Nocchi, Garofani, Capellini, Parodi, Gozzi, Barrenechea, Sekulov, Leo

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Canestrelli, Mondonico, Cerini; Gusu, Nichetti, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Manconi (60′ Gabbianelli), Cori (79′ Galeandro). All. Zaffaroni. A disp. Brevi, Caruso, Berbenni, Maffi, Piccoli, Miculi Ghezzi

Arbitro: Saia di Palermo

Ammoniti: Manconi, Da Graca

