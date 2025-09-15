Video Juventus U23 Arezzo che racconta la giornata di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida da poco conclusa.
VIDEO JUVENTUS U23 AREZZO: PIOGGIA DI GOL!
Video Juventus U23 Arezzo che racconta una sfida piena di gol ed emozioni. La sblocca dopo appena 120 secondi di gioco con la Juventus con la rete del mancino Turicchia: conclusione al volo che batte il portiere, portando i suoi in vantaggio. La seconda rete non tarda ad arrivare e porta la firma di Turco. Lo juventino rientra sul sinistro e batte il portiere avversario. Arezzo in netta difficoltà ma prima della chiusura dei 45 minuti accorcia le distanze con Pattarello.
Nella seconda frazione l’Arezzo gioca decisamente meglio. Righetti entra in campo e subito sfiora la rete con un bel tiro da fuori. Il pareggio arriva al minuto 65 con lo sfortunato autogol di Pedro Felipe. Tutto nasce da una bella giocata sulla fascia destra con protagonista Tavernelli che cerca in mezzo ai compagni ma trova la deviazione sfortunata dell’avversario. Nel finale Ravasio, entrato nel secondo tempo, decide la sfida regalando la vittoria in rioìmonta. Dopo 90 minuti di spettacolo finisce la partita: 2-3.