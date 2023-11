Video/ Juventus U23 Carrarese (0-1) gol e highlights: Panico per il +3! (12 novembre 2023)

VIDEO JUVENTUS U23 CARRARESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Video Juventus U23 Carrarese che racconta un primo tempo privo di emozioni con due cartellini gialli inflitti rispettivamente a Nonge e Della Latta. Squadre che cercano di non scoprirsi troppo per non concedere alla formazione avversaria uno spiraglio per potere colpire. Tra le occasioni da segnalare sicuramente quella capitata sui piedi del numero 28 Alessandro Capello che non è stato lucido sotto porta calciando verso la porta. Le occasioni sono molto poche con le due formazioni che lasciano il terreno di gioco per andare all’intervallo con un pari a reti bianche.

Secondo tempo della sfida che si apre con la rete da parte degli ospiti con il gol che porta la firma dell’attaccante scuola Genoa Giuseppe Panico. L’attaccante è abile a spedire il pallone in rete al minuto 62 garantendo alla formazione gialloblù un’importante vittoria in casa della Juventus U23. Tre ammonizioni nella seconda frazione estratte a Palmieri, Zuelli e Poli. Carrarese che sale al quarto posto in classifica portandosi a meno uno dal Perugia. Juventus che continua il suo trend negativo non riuscendo a portare a casa i punti con la penultima posizione che inizia davvero a spaventare.

VIDEO JUVENTUS U23 CARRARESE: IL TABELLINO

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara G., Huijsen D., Poli F., Muharemovic T. (dal 30′ st Palumbo M.), Savona N., Comenencia L. (dal 30′ st Anghele L.), Hasa L., Nonge Boende J. (dal 15′ st Mbangula S.), Turicchia R. (dal 44′ st Cerri L.), Yildiz K., Guerra S.. A disposizione: Crespi G. M., Scaglia S., Citi A., Doratiotto G., Maressa T., Mulazzi G., Perotti C., Rouhi J., Stivanello R., Valdesi A.

CARRARESE: Bleve M., Illanes J., Di Gennaro M., Imperiale M., Zanon S. (dal 34′ st Grassini D.), Della L. S., Zuelli E. (dal 45′ st Schiavi N.), Palmieri R. (dal 34′ st Cerretelli F.), Belloni N., Panico G. (dal 44′ st Morosini L.), Capello A. (dal 28′ st Simeri S.). A disposizione: Mazzini S., Tampucci T., Cartano R., Coppolaro M., Raimo A.

Reti: al 18′ st Panico G. (Carrarese) .

Ammonizioni: al 27′ pt Nonge Boende J. (Juventus U23), al 31′ st Poli F. (Juventus U23) al 31′ pt Della L. S. (Carrarese), al 31′ st Palmieri R. (Carrarese).

