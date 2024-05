Video/ Juventus U23 Casertana (0-1) gol e highlights: risolve Curcio! (Serie C, 14 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS NEXT GEN CASERTANA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta la Casertana ha la meglio sulla Juventus Next Gen in trasferta per 1 a 0 nel primo turno nazionale dei playoff promozione di Serie C 2023/2024 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. In avvio di primo tempo sembrano essere i giovani bianconeri a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni andando anche alla conclusione con Comenencia, il cui spunto viene tuttavia ben contenuto dalla retroguardia avversaria subito al 9′.

I rossoblu cominciano quindi a macinare gioco ed i loro sforzi si traducuno in due occasioni mancate al 35′ da Deli, che si vede parare un tiro in corner, ed al 36′ pure da Montalto, ancor impreciso più del suo compagno. Nel secondo tempo la partita riparte su ritmi decisamente più sostenuti che in precedenza ed è nuovamente Montalto a fallire un’altra chance al 47′. Nemmeno il suo collega Casoli concretizza qualche istante dopo quando centra solo la traversa con un colpo di testa al 57′.

Nel finale i campani di mister Vincenzo Cangelosi spezzano l’equilibrio con il gol firmato da Curcio al 90’+3′ e, sempre nel recupero, i ragazzi del tecnico Massimo Brambilla rimangono basiti quando il colpo di testa di Muharemovic si stampa sulla traversa al 90’+6′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Frascaro di Firenze ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Nonge all’86’ da un lato, Montalto al 41′, Celiento al 63′, Calapai all’85’ ed Anastasio al 90’+4′ dall’altro. La vittoria maturata in trasferta permette alla Casertana di continuare a sognare senza troppi affanni per il passaggio del turno mentre la Juventus Next Gen dovrà darsi da fare per provare a rimontare lontano da casa.

