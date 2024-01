Video/ Juventus U23 Pescara (4-3) gol e highlights: pirotecnico poker, Zeman va KO! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 PESCARA (4-3): LA PARTITA

Termina col pirotecnico punteggio di 4-3 il match disputato al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria tra la Juventus U23 Next Gen e il Pescara: gara tipicamente ‘zemaniana’ tra l’undici allenato da Massimo Brambilla e la formazione abruzzese del boemo che si presentava all’appuntamento da favorita e solo per 45′ ha confermato il pronostico della vigilia. Primo tempo che vedeva infatti i biancazzurri passare in vantaggio con Cangiano e, a parte una chance torinese con Comenencia, rischiava pure di raddoppiare in un paio di circostanze. Poi, al 40′, poco prima del ritorno negli spogliatoi, il lampo di Damiani valeva l’1-1 e anche qualcosa di più…

Infatti, nella ripresa, i padroni di casa sembravano ringalluzziti e il leitmotiv cambiava: Cerri e ancora Damiani sfioravano il punto del sorpasso che però arrivava inesorabile al 57′ con lo scatenato Comenencia. La rete stappava il match e nel giro di 5′ arrivavano due gol: pareggio-lampo di Cuppone al 60′ e nuovo vantaggio bianconero con Guerra al 62′. La contesa sembrava incanalarsi su questo binario ma nel finale ecco altre emozioni: Guerra sfiorava il bis all’80’, prima di calare il poker all’81’ sugli sviluppi di un corner, mentre Tunjov rendeva meno pesante la disfatta dei suoi (in 10 per l’espulsione di Mesik) con un rigore al 92′. Nel lungo recupero non c’era tempo per altri ribaltoni: la Juventus Next Gen U23 torna al successo e sale a quota 22, allontanandosi dalla zona calda della classifica, mentre il Pescara resta fermo a 32 punti e manca l’occasione di agganciare la Carrarese al terzo posto.

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara, Savona, Muharemovic, Hasa, Cerri (25′ st Anghelè), Comenencia, Guerra (44′ st Iocolano), Rouhi, Damiani, Salifou, Stivanello. A disposizione: Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Poli, Ntenda, Palumbo, Valdesi, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla.

PESCARA: Plizzari, Di Pasquale, Squizzato (29′ st Tunjov), Alpi, Merola, Pierno (1′ st Floriani Mussolini), Mesik, Moruzzi (29′ st Milani), Cuppone, Dagasso, Cangiano (18′ st Tommasini). A disposizione: Gasparini, Barretta, Masala, Vergani, Mora, Staver, De Marco. Allenatore: Zdenek Zeman.

Ammoniti: Mesik (P), Di Pasquale (P), Aloi (P), (P), Comenencia (J), Merola (P), Rouhi (J).

Espulso: 48′ st Mesik (P) per doppia ammonizione.

Reti: 20′ pt Cangiano (P), 41′ pt Damiani (J), 12′ st Comenencia (J), 15′ st Cuppone (P), 17′ st Guerra (J), 34′ st Guerra (J), 48′ st rig. Tunjov (P).

