Video/ Juventus U23 Pontedera (1-1): un punto utile per i playoff! (Serie C girone B, 10 marzo 2024)

VIDEO JUVENTUS U23 PONTEDERA (1-1): UN PUNTO A TESTA

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta le squadre di Juventus U23 e Pontedera si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Canzi partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie all’autorete messa a segno da Savona, colpevole di aver insaccato la sfera nella sua porta su un cross di Selleri. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Brambilla reagiscono bene trovando appunto il gol del pareggio già al 21′ per merito di Sekulov, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Juve cerca quindi il sorpasso al 35′ quando Vivoli allontana sullo spunto di Da Graca.

VIDEO JUVENTUS U23 PONTEDERA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i piemontesi perdono prematuramente per infortunio Da Graca, rimpiazzato appunto da Cerri già al 52′, ed Hasa guadagna invece un corner con un tiro dalla distanza intorno al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri sprecano con Palumbo sia all’87’ che al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Di Loreto, proveniente dalla sezione di Terni, ha estratto il cartellino giallo soltanto una volta per ammonire Perretta al 37′ tra i granata. Il punto conquistato in questo trentunesimo turno di campionato permette alla Juventus Next Gen di salire a quota 42 ed al Pontedera di portarsi a 44 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO JUVENTUS U23 PONTEDERA: IL TABELLINO

Juventus Next Gen-Pontedera 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ AUTO Savona(J); 21′ Sekulov(J).

Assist: 2′ Selleri(P).

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1) – Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra, Da Graca. A disp.: Zelezny, Stramaccioni, Cerri, Mbagula, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. All.: Brambilla.

PONTEDERA (3-4-2-1) – Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Peli, Cerretti, Provenzano, Salvadori, Ganz. All.: Canzi.

Arbitro: Marco Di Loreto (sezione di Terni).

Ammoniti: 37′ Perretta(P).

