Video/ Juventus U23 Spal (0-1) gol e highlights: Bertini allo scadere vale i tre punti (19 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 SPAL: VITTORIA ESTERNA

Video, gol e highlights Juventus U23 Spal, gara valevole per la quarta giornata della Serie C Girone B, è terminata 1-0 in favore degli estensi grazie ad un guizzo al 91′ di Bertini. Tra piemontesi ed emiliani non è stata una partita esaltante: il pallino del gioco è stato maggiormente tra i piedi dei giocatori della Spal, ma le occasioni vere e proprie si contano sulle dita di un mano. La qualità non mancava, tutt’altro, ma sin dalle prime battute la gara è apparsa scialba e poco divertente, anche solo a livello di spettacolo.

I tecnici hanno provato a dare una svolta attraverso i cambi in panchina, ma questo non sembra aver sortito l’effetto desiderato sebbene l’unico marcatore del match è entrato in campo a gara in corso, anche se c’è da sottolineare come Bertini abbia preso parte alla partita per sostituire nel primo tempo l’infortunato Carraro. Come detto gol decisivo di Bertini che ha approfittato di un Daffara non perfetto per sbloccare e di fatto chiudere virtualmente l’incontro. Inizio di stagione pessimo per la Juventus U23 che si trova all’ultimo posto con tre sconfitte in tre partite. Sicuramente meglio messa in classifica la Spal che mette a referto la seconda vittoria stagionale dopo il ko in casa col Perugia.

VIDEO JUVENTUS U23 SPAL, IL TABELLINO

JUVENTUS-U23 SPAL 0-1

MARCATORE: 46’ st Bertini (S).

JUVENTUS U23: Daffara, Huijsen, Muharemovic, Hasa, Yildiz (38’ st Cerri), Poli (cap.)(47’ st Mancini), Mulazzi, Comenencia, Guerra (23’ st Mbangula), Salifou (23’ st Maressa), Turicchia. A disposizione: Scaglia, Savona, Rouhi Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello. Allenatore: Massimo Brambilla.

SPAL: Del Favero, Bruscagin, Collodel (31’ st Parravicini), Orfei (15’ st Dalmonte), Rabbi (15’ st Antenucci), Arena, Carraro (38’ pt Bertini), Siligardi (31’ st Rosafio), Peda, Tripaldelli, Maistro (cap.). A disposizione: Meneghetti, Costantini, Fiordaliso, Valentini, Iglio, Celia, Breit, Rao, Puletto. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Ammoniti: 40’ pt Arena (S), 35’ st Poli (J)

