Video/ Juventus U23 Vis Pesaro (1-1) gol e highlights: beffa bianconera (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 VIS PESARO: SINTESI

Juventus U23 e il Vis Pesaro, il risultato si mantiene ancora sullo 0-0, ma sono stati i giovani talenti a mettersi in mostra sul terreno di gioco. In particolare, lo straordinario attaccante della Juventus U23, Stramaccioni, ha avuto un’occasione d’oro per sbloccare il punteggio. Trovatosi in posizione favorevole davanti alla porta avversaria, ha ricevuto un pallone ben servito, ma purtroppo ha sprecato questa importante chance mancando il bersaglio. La Juventus U23 sembra determinata a prendere l’iniziativa, con Stramaccioni che ha dimostrato di essere un elemento chiave nella fase d’attacco. Tuttavia, la difesa del Vis Pesaro ha resistito all’assalto iniziale, mantenendo inviolata la propria porta. La partita si sta svolgendo con grande intensità, e il pubblico è in attesa di vedere come evolverà il confronto tra queste due squadre di spicco. Resta da vedere se Stramaccioni o altri giocatori riusciranno a capitalizzare sulle prossime opportunità e a segnare il primo gol della partita.

Juventus U23 e il Vis Pesaro, il tabellone mostra ancora uno 0-0, ma un momento di rilevo è stato protagonista quando Huijsen della Juventus U23 ha avuto un’occasione d’oro per portare avanti la vecchia signora. Durante un calcio d’angolo ben eseguito, Huijsen è riuscito ad arrivare sul pallone con la tempia, ma purtroppo ha preso il pallone troppo in alto, mancando l’opportunità di sbloccare il risultato. La partita è stata caratterizzata da diverse opportunità da parte di entrambe le squadre, ma i portieri e le difese si sono dimostrati solidi nel respingere gli attacchi avversari. Nonostante l’occasione sfumata da parte di Huijsen, la Juventus U23 sembra determinata a cercare il vantaggio nel secondo tempo, mentre il Vis Pesaro cercherà di resistere e magari colpire in contropiede. L’attesa per il prosieguo della partita è alta, con i tifosi che sperano in emozioni e reti nella seconda metà del match.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS U23 VIS PESARO, IL SECONDO TEMPO

Juventus U23 e Vis Pesaro, il punteggio è cambiato portando la squadra di casa in vantaggio per 1-0. Il gol è stato realizzato da Rouhi, che ha dimostrato precisione e freddezza nel finalizzare un’azione. La rete di Rouhi ha scosso gli spettatori, creando un momento di eccitazione nello stadio. Con questo gol, la Juventus U23 ha preso il comando della partita, cercando di gestire il vantaggio acquisito e consolidare la propria posizione. D’altra parte, il Vis Pesaro potrebbe essere ora spinto a reagire e cercare di pareggiare il conto, rendendo la partita ancora più avvincente. La situazione dinamica del match promette di regalare ulteriori emozioni e colpi di scena nei minuti successivi.

Juventus U23 e Vis Pesaro si conclude con un pareggio 1-1, grazie al gol di Di Paola che ha pareggiato i conti. Nonostante il vantaggio iniziale della Juventus U23 con la rete di Rouhi nei primi venti minuti della ripresa, la Vis Pesaro ha dimostrato resilienza e determinazione, riuscendo a ottenere il pareggio grazie al contributo di Di Paola. Il secondo tempo è stato caratterizzato da un gioco equilibrato e da azioni da ambo le parti, culminate nel gol che ha fissato il risultato finale. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e volontà di lottare per la vittoria, ma alla fine si sono dovute accontentare di dividere i punti. Il pareggio riflette la competitività e la parità tra le due squadre, con momenti di eccitazione e azione che hanno intrattenuto gli spettatori. Entrambe le squadre ora guarderanno avanti, cercando di migliorare nelle prossime sfide e consolidare la propria posizione nel campionato.

JUVENTUS U23 VIS PESARO, IL TABELLINO

JUVENTUS U23 (3-5-2): Daffara; Stivanello, Huijsen, Muharemovic; Savona, Palumbo, Damiani, Salifou, Rouji; Cerri, Anghelè A disp.: Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Poli, Mulazzi, Comenencia, Ntenda, Iocolano, Valdesi, Perotti, Pugno All. Massimo Brambilla

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino; Da Pozzo, Zagnoni, Afonso, Zoia; Rossoni, Di Paola, Iervolino; Pucciarelli, Karlsson; Sylla A disp.: Mariani, Fortin, Nina, De Vries, Ceccacci, Loru, Foresta, Valdifiori, Gulli, Kemayou All. Simone Banchieri

AMMONITI: Savona, Damiani, Zagnoni, Mariani, Iervolino

RETI: Rouhi, Di Paola

