Video Juventus Udinese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Coppa Italia di oggi 2 dicembre

VIDEO JUVENTUS UDINESE: FACILE PER I BIANCONERI

Sicuramente Juventus Udinese è la prima partita con Spalletti in panchina in cui i padroni di casa dimostrano di essere una delle big del nostro campionato, anche se l’avversario è comunque di modesto valore. La Juventus chiude il primo tempo avanti 1-0 contro l’Udinese al termine di una frazione caotica, segnata da errori individuali e interventi del VAR. Il vantaggio nasce da un disastroso retropassaggio di Palma nella propria trequarti: il pallone diventa un assist involontario per gli attaccanti bianconeri, che recuperano e firmano l’1-0 con grande lucidità. L’Udinese prova a restare in partita con un buon possesso e qualche accelerazione sulle fasce, trovando anche un gol con Ehizibue, immediatamente annullato per fuorigioco.

Poco dopo succede lo stesso alla Juve: Jonathan David segna, ma la bandierina dell’assistente si alza e il VAR conferma l’irregolarità nella fase iniziale dell’azione. Ritmo alto, tanti duelli e un Sava sempre attento sulle conclusioni da fuori dei padroni di casa. Nonostante diverse fiammate da entrambe le parti, nessuna delle due riesce a trovare continuità negli ultimi sedici metri. Juve solida, Udinese viva. Sopratutto nel secondo tempo dove riesce a trovare dei bei movimenti verso la porta con Zaniolo.

VIDEO JUVENTUS UDINESE, IL SECONDO TEMPO

La Juventus chiude il match con un successo solido, costruito soprattutto nel secondo tempo. L’episodio decisivo arriva al 67’, quando McKennie entra in area dopo uno scambio rapido e viene contrastato in modo sospetto: i giocatori bianconeri protestano subito e Fourneau, dopo un primo “via libera”, ferma il gioco e corre al VAR. La revisione conferma il contatto irregolare di Palma, che oltre al fallo rimedia anche un cartellino giallo.

Dal dischetto si presenta Locatelli, glaciale: il suo rigore centrale è potente e imprendibile, con Sava spiazzato. È il 2-0 che mette la partita sui binari della Juventus, premiando una ripresa in cui la squadra di Spalletti aveva già mostrato maggiore brillantezza e più iniziativa negli ultimi metri. L’Udinese prova a reagire, ma la difesa bianconera controlla con ordine e concede pochissimo fino al fischio finale.

