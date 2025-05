VIDEO JUVENTUS UDINESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Allianza Stadium la Juventus ha la meglio sull’Udinese vincendo in casa per 2 a 0. Nel primo tempo gli uomini allenati da mister Tudor partono forte affacciandosi in avanti con Locatelli e Kolo Muani senza però ottenere il risultato sperato.

I piemontesi ci credono e mettono apprensione alla retroguardia avversaria con Yildiz al 22′ ed il tecnico Runjaic deve invece sostituire Kamara con Zemura al 29′ per colpa di un infortunio. La Juve torna a farsi sentire collezionando nuove opportunità fallite con Cambiaso, Alberto Costa e di nuovo Nico Gonzalez, il quale obbliga pure l’estremo difensore Okoye ad aiutarsi con un palo per disinnescarne un tiro nel recupero al 45’+2′.

Nel secondo tempo la situazione non muta ed Okoye dice no pure a Conceiçao verso il 52′. Nel finale ci pensa il già protagonista Nico Gonzalez a spezzare l’equilibrio a favore dei suoi su assist di Yildiz intorno al 61′. Il raddoppio definitivo arriva quindi grazie a Vlahovic, approfittando di un altro suggerimento vincente di Yildiz, all’88’.

Questa vittoria assegna tre nuovi punti alla Juventus che così raggiunge quota 67 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025. La sconfitta conferma invece l’Udinese a 44 punti in graduatoria, ovvero proprio come prima che iniziasse la trentasettesima e penultima giornata di campionato.

VIDEO JUVENTUS UDINESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS