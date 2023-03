Video/ Juventus Verona Primavera (1-1) gol e highlights: inciampo bianconero

Inizio soporifero tra Juventus e Verona Primavera tra due squadre che fanno fatica a trovare la via del gol, e in questo frangente di partita anche mettere due passaggi di fila sembra difficile. Stiamo parlando di ragazzi, quindi la tecnica è un po’ ballerina, ma c’è da dire che entrambe le difese stanno facendo un ottimo lavoro e rendono difficile lo sviluppo del gioco. Unica occasione per adesso è in favore dei bianconeri, su un lancio di Yildiz viene pescato Corvo, l’attaccante italiano però colpisce la palla troppo piano e il tiro è diventa una facile preda per il portiere veronese. Con le difese cosi alte, sicuramente saranno i passaggi lunghi filtranti la chiave di questo match per portarsi in vantaggio.

Si va negli spogliatoi a Vinovo tra Juventus e Verona Primavera, le squadre hanno cominciato a macinare gioco solamente nei minuti finali con un grande vantaggio tattico da parte dei bianconeri di Torino che, sono saliti di condizione insieme a Yildiz, il baby talento della Juventus non solo dribbla con facilità i difensori avversari ma mette palloni in mezzo con una facilità disarmante, anche se i suoi compagni ancora non ne hanno sfruttati. Da parte del fantasista bianconera arriva anche il tiro più pericoloso di questo primo tempo, con una triangolazione con Nonge, il ragazzo tira alto e si lascia sciupare la possibilità di portare avanti i suoi. Unica occasione del Verona invece con Cissè che incrocia sul secondo palo, abile la parata del portiere.

JUVENTUS VERONA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Riprende Juventus Verona Primavera dopo l’intervallo e questo avvio di secondo tempo si tinge di gialloblu con la falcata in solitaria di D’Agostino, che forse recupera il pallone con un fallo. Il terzino veronese si fa trenta metri di campo andando a colpire poi nello specchio della porta. Il portiere para con facilità. Il tiro infatti era molto debole, causa anche lo scatto fatto dal giocatore non di poca importanza. Arriva poi il turno di Joselito, che prova dal limite dell’area di rigore con un tiro a giro che però non impensierisce Daffara, che smanaccia via il pallone. La Juve poi si riprende con Yildiz, il turco infatti dopo un controllo a seguire si accentra verso lo specchio della porta e tira con il mancino dal limite. Il go, arriva però da calcio d’angolo, Cazzadori imbuca su una dormita della difesa della Juve.

Juventus Verona Primavera, ultimi venti minuti molto concitati da parte delle due squadre ma con un plauso alla squadra di casa, che se non fosse stato in fuorigioco Mancini, adesso sarebbe almeno sul risultato di parità. Purtroppo per l’attaccante bianconero questo non è avvenuto, e quindi gli ultimi istanti di questo match hanno regalato uno spettacolo tra una squadra che cercava in tutti i modi di trovare il vantaggio, e un’altra che invece difendeva. Alla fine il talento turco della squadra bianconera riesce a trovare il pari grazie ad una ribattuta: calcio di punizione battuto da Mancini che si stampa sulla traversa e poi finisce in rete grazie alla respinta di Yildiz che con poco angolo imbuca il portiere per la prima volta in questa partita.

JUVENTUS VERONA PRIMAVERA, IL TABELLINO

JUVENTUS VERONA PRIMAVERA 1-1 (0-0)

Reti: 55′ Cazzadori, 74‘ Yildiz

Juventus (4-4-2): Daffara; Valdesi, Muharemovic (59′ Dellavalle), Citi, Rouhi (68′ Moruzzi); Hasa, Ripani (68′ Mbangula), Nonge (77′ Doratiotto), Yildiz; Anghelé, Turco N. (59′ Mancini). All. Montero. A disp. Zelezny, Fuscaldo, Strijdonck, Pisapia, Maressa, Bassino, Boufandar

Verona (4-3-1-2): Boseggia, Matyjewicz, El Wafi, Ebengue; Larsen (64′ Schirone), D’Agostino, Joselito, Bernardi; Cisse; Cazzadori, Patricio. All. Sammarco. A disp. Ravasio, Toniolo, Patanè, Schirone, Caia, Florio, Riahi, Verzini, Aziz, Nitri, Diao, Nwanege .

Arbitro: Rispoli

Ammoniti: 38′ Cisse, 57′ El Wafi, 90+3′ Hasa