Video/ Juventus Verona Primavera (2-3) gol e highlights: rimonta pazzesca (Primavera 1, 2 ottobre 2023)

La gioia bianconera dura poco: minuto 57, scorribanda a destra di D’Agostino che trova Diao, che non sbaglia e impatta di nuovo. E non è finita qui: al 59′ il Verona clamorosamente passa. Ancora Calabrese protagonista con l’azione offensiva che porta Nwanege a trovare la deviazione decisiva da tre punti. Emozioni finite? Nemmeno per idea: se in un quarto d’ora abbiamo visto quattro gol, al minuto 63, in un giro di lancette, vediamo due traverse. Le impattano Pugno e Boufandar, all’interno di un’azione da flipper che, incredibilmente, non porta al pareggio bianconero. Manca ancora tanto alla fine del match ma la Juventus non ha più la forza per reagire e il Verona strappa i tre punti.

