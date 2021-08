VIDEO/ Karsten Warholm medaglia d’oro nei 400 hs: è record del mondo negli ostacoli!

VIDEO KARSTEN WARHOLM RECORD DEL MONDO: L’ORO VA AL NORVEGESE

Prestazione eccezionale nell’atletica nel corso della mattinata ed andiamo quindi a rivedere insieme il video del record del mondo nei 400m ostacoli conquistato da Karsten Warholm alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta norvegese è stato in grado di vincere la medaglia d’oro con il tempo di 45.94 battendo lo statunitense medaglia d’agento Rai Benjamin (46.17) ed il brasiliano di bronzo Alison dos Santos (46.72). Attraverso il suo account ufficiale, Warholm ha pubblicato un post su Twitter in cui si legge: “Il mio più grande sogno si è realizzato! Campione Olimpico ed un record del mondo! Grazie.” Il nostro atleta azzurro Alessandro Sibilio ha invece corso per l’Italia chiudendo purtroppo in ultima posizione con il tempo di 48.77. Il record del mondo fatto registrare da Warholm si aggiunge ad un altro record mondiale conquistato nel ciclismo su pista in questa giornata di agosto grazie al team dell’Italia nell’inseguimento a squadre maschile senza nemmeno dimenticare il record europeo nei 100m firmato dal nostro Marcell Jacobs proprio nell’atletica.



VIDEO KARSTEN WARHOLM RECORD DEL MONDO: PARLA BENJAMIN

Nel video del record del mondo nei 400m ostacoli ottenuto da Karsten Warholm alle Olimpiadi di Tokyo 2020s Come riporta Il Messaggero, il secondo classificato Rai Benjamin, che ha conquistato la medaglia d’argento con 46”17, ha dichiarato: “E’ stata la gara più bella nella storia delle Olimpiadi e anche dell’atletica, anche il 9”58 di Bolt ai Mondiali di Berlino non regge al confronto. Se ieri qualcuno mi avesse detto che non avrei vinto pur correndo in 46”17 probabilmente lo avrei preso a schiaffi e cacciato dalla mia stanza.”

