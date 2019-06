Video/ Kenya Tanzania (3-2): highlights e gol, Olunga decisivo (Coppa Africa)

Sfida decisiva per il girone C quella a cui abbiamo assistito ieri a il Cairo: al triplice fischio finale però è stato il Kenya a trovare in tre punti messi in palio, battendo col risultato di 3-2 la Tanzania. Come emerge nel video di Kenya Tanzania, però la formazione di Migne ha fatto davvero fatica, specie nella ripresa. Il primo tempo invece è stato più brillante a e avvincente: al via è stata la Tanzania a prendere in mano le redini del match segnando già al 6’ minuto di gioco con Msuva. La risposta del Kenya non si è fatta troppo attendere e al 39’ ha trovato la via del gol Olunga: l’intervallo non è però arrivato prima che la Tanzania si riportasse in vantaggio con Samata. Nel secondo tempo come detto è il Kenya a fare maggior fatica ma la squadra di Migne è riuscita a riscattarsi e grazie a Omolo e Olunga trova alfine il sorpasso e la vittoria.

IL TABELLINO

Kenya Tanzania -2 (1-2 pt)

Reti: 6′ Msuva (T), 39′ Okunga (K), 40′ Samata (T), 612′ Omolo (K), 80′ Olunga (K)

KENYA: Patrick, Okumu, Omar, Musa, Ouma, Owino, Ayub, Omolo, Kahata, Wanyama, Olunga.

TANZANIA: Manula, Kamagi, Nyoni, Yondani, Mwantika, Ramadhani, Abbas, Samatta, Ulimwengu, Msuva, Mussa.

Note: ammoniti 24′ Omodo (K), 29′ Mwantika (T), 49′ Yahya, 55′ Wanyama (K), 90+3′ Matasi (K)

Stadio: 30 June Stadium Arbitro: Heeraali

