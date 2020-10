Video/ Krasnodar Chelsea (0-4) highlights e gol: poker dei blues, la chiude Pulisic

Il Chelsea passeggia sul campo del Krasnodar calando un poker firmato da: Hudson-Odoi, Werner, Ziyech e Pulisic. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Berg recupera la sfera ma non inquadra la porta. Ci prova anche Utkin ma Mendy respinge, ottimo approccio dei padroni di casa. Si accende Ziyech, la sua conclusione trova l’ottimo intervento di Safonov. Werner viene steso da Kaio in area, l’arbitro indica il dischetto. Sulla sfera si presenta Jorginho che centra il palo! Palla che termina sul corpo di Safonov con Werner che non riesce a chiudere in rete. Ghiotta occasione sprecata dal Chelsea con l’errore insolito di Jorginho. Vilhena ci prova da fuori area, per un soffio Zouma non mette fuori causa il suo portiere. Ziyech dal limite dell’area non impensierisce il portiere avversario. Lancio lungo di Kovacic direttamente tra le braccia di Safanov. Hudson-Odoi entra in area e prova il sevizio vincente, Olsson spinge via la sfera. Hudson-Odoi! La sblocca il Chelsea! Havertz per Hudson-Odoi, tiro centrale con Safonov protagonista di una mezza papera. Havertz spreca un ottimo contropiede sbagliando la misura del passaggio per Werner. Havertz! Ghiotta occasione per il trequartista che mette fuori di testa. La prima frazione termina con il Chelsea avanti sul Krasnodar grazie alla rete siglata da Hudson-Odoi. CLICCA QUI PER IL VIDEO KRASNODAR CHELSEA

VIDEO KRASNODAR CHELSEA: SECONDO TEMPO

Kovacic al volo per poco non trova la rete del raddoppio. Grande botta di Gazinskiy che al volo centra una clamorosa traversa. Chernov al volo, termina fuori la sfera. Ci avviciniamo all’ora di gioco con il Chelsea sempre avanti ma i padroni di casa stanno attaccando creando grattacapi alla difesa inglese. Utkin su punizione, conclusione da dimenticare. Havertz fa partire un contropiede e serve Ziyech, tiro debole. Ci prova Berg, Mendy risponde presente. Pulisic trova il tocco di mano da parte di Martynovich, secondo rigore della gara a favore del Chelsea. Sulla sfera si presenta questa volta Werner che non sbaglia! Una rete che chiude molto probabilmente la gara. Ziyech! Il Chelsea cala anche il tris. Werner serve il compagno di squadra che supera due giocatori e poi trafigge il portiere avversario. Ci prova anche Pulisic, respinge la difesa avversaria. Ci prova Ramirez, Mendy vede la sfera terminare sul fondo. Pulisic! Cala il poker il Chelsea con Safonov ancora non impeccabile. Termina un match senza storia dopo i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Il Krasnodar non è riuscito a fermare il Chelsea.



