Video/ Krasnodar Siviglia (1-2): highlights e gol. Lopetegui già qualificato!

VIDEO KRASNODAR SIVIGLIA: LA SFIDA IN TERRA RUSSA

Grande serata ieri per il Siviglia di Lopetegui, che superando solo nel recupero il Krasnodar col risultato di 2-1 , nella sfida valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League, è dunque già riuscito a strappare il pass che vale la qualificazione alla fase finale del primo torneo per club della Uefa. Andando a controllare la azioni salienti della sfida con il video di Krasnodar Siviglia, vediamo subito che al via sono subito gli spagnoli a farsi avanti: anzi ai ragazzi di Lopetegui bastano appena 4 minuti per trovare il gol del vantaggio con l’ottimo Rakitic. Il Siviglia prende dunque in mano le redini del match e in un altro paio di occasioni prova a impensierire la difesa avversaria, senza perso riuscire effettivamente a pungere. Si arriva dunque all’intervallo (e non senza qualche polemica sul rigore chiesto e non concesso dalla direzione arbitrale al Siviglia): tornati in campo sono però i russi questa volta a salire in cattedra. Il Krasnodar si mostra subito più sicuro ed aggressivo e mette dunque subito in pressione la comagine ospite. Claesson e Cabella sfiorano più volte il gol del pareggio, ma è al 56’ Maciel Wanderson, appena entrato in campo, a trovare la rete dell’1-1, riuscendo dunque a beffare Vaclik tra i pali. Sotto di una rete, la squadra di Lopetegui raddoppia gli sforzi e nel finale del match il ritmo in campo è veramente intenso: è dunque botta e risposta in campo, e al quinto minuto di recupero concesso dopo il 90’ è alla fine El Haddadi (già protagonista di alcuni attacchi ferali) a decidere il match. Al triplice fischio finale è dunque grande festa per il Siviglia, che con due turni di anticipo è già sicuro della sua qualificazione.

IL TABELLINO

Krasnodar-Siviglia 1-2

Gol: 4′ Rakitic (S), 56′ Wanderson (K), 95′ Munir (S)

KRASNODAR (4-3-2-1): Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramirez; Gazinski, Cabella (84′ Utkin), Olsson (67′ Vilhena); Suleymanov (46′ Wanderson), Claesson (84′ Chernov); Berg (67′ Ari). All. Musaev

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclík; Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Escudero (61′ Rekik); Oscar Rodriguez (53′ Jordan), Fernando, Rakitic (61′ O. Torres); Ocampos (71′ Idrissi), De Jong (71′ En-Nesyri), Munir. All. Lopetegui

Ammoniti: Suleymanov (K), Jordan (S)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI KRASNODAR SIVIGLIA (da Sky sport)



