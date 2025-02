VIDEO L’ALBERO DELLE NOCI CANZONE DI BRUNORI SAS AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale della canzone L’albero delle Noci di Brunori Sas a Sanremo 2025 è stato pubblicato su YouTube. Il riscontro è stato ottimo, sia per chi già apprezzava il cantautore, sia per chi gli si è avvicinato grazie alla kermesse sanremese. Il video de L’Alberto delle Noci è ben fatto e trasmette appieno il significato della canzone.

In questo brano Brunori Sas celebra la paternità partendo proprio dall’immagine dell’albero che, metaforicamente, trasmette il desiderio di radicamento. Brunori Sas affronta le sensazioni di felicità e gioia incontenibile per la paternità, ma al tempo stesso fa i conti con la paura di perdere la felicità acquisita e coi rimpianti per la vita passata.

L’ALBERO DELLE NOCI, IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE PORTATA A SANREMO 2025 E CLIP VIDEO

Il video de L‘Albero delle Noci è senza dubbio poetico, non solo grazie alle immagini, ma grazie alla musica e alle parole del testo. Brunori Sas si allontana dalle banalità affrontando con poetica saggezza un tema a lui caro. Il video de L’Albero delle Noci, disponibile su YouTube dallo scorso 12 febbraio, ci racconta dunque il legame famigliare, che danza al passo dei pianeti.

Sequenza dopo sequenza l’artista ci trasporta nel suo mondo e ci trasmette grandi emozioni. “Gelosa e contenta contemporaneamente che da oggi Brunori sarà conosciuto da milioni di persone”, scrive una fan di vecchia data sotto il bellissimo video de L’Albero delle Noci.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “L’ALBERO DELLE NOCI” DI BRUNORI SAS A SANREMO 2025